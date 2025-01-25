港超聯　冤家路窄！冠忠南區再遇九龍城

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香港仔運動場周六（25日）舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，冠忠南區坐鎮主場恭迎九龍城。兩隊上仗同樣賽和對手，今場必定全力搶分，務求重返勝軌。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時同步直播)

南區周中有幾位主力，為港隊出戰「省港盃」次回合，艾華更於該仗傷出，上陣成疑；至於其他主力，基哥利停賽，宋柱浩則因傷預計2月才復出，但主教練楊正光表示不太擔心：「雖然我哋有唔少球員要踢『省港盃』，但只係得Ivan（伍瑋謙）同Stefan（史提芬彭利拿）踢得比較多，前線又夠人腳做輪換，唔太擔心攻力問題。」談到今場對手，「光Sir」呼籲球員多做無球跑動，製造空位：「上場對傑志，大家做好多跑動去搏番1分，今場要做得更好，希望可以主導形勢。」

至於黃浩然（Andy）則提醒隊友專注防守，爭取報卻首循環一敗之仇：「九龍城好敢用波，擅長利用短傳配合製造埋門，上次聯賽對住佢哋，上半場就失咗兩球，今場一定要集中番，唔好咁易被佢哋猜到散晒。」

九龍城繼「高級組銀牌」、「賽馬會菁英盃」及聯賽首循環後，今季第4度與南區交手，之前對賽錄得1勝2負，主教練陳銘剛強調會視每場比賽為全新開始：「雖然首循環聯賽曾經贏過南區，但無論之前對賽結果係點，我哋對球員嘅要求都只會更高，一如既往咁認真看待。」陣容方面，中堅韋利安有傷在身，上陣成疑。另外，九龍城會方周五(24日)透過fb專頁公布兩名新兵，分別為由標準流浪來投的龍梓軒，以及來自丙組港峰的港青代表封天詠。

上場作客港會互無記錄言和，前鋒袁世傑直認近兩場成績未如理想，但球隊爭勝心始終不減，相信新援加入後球隊的進攻力會有所改善：「最近呢兩場對住北區同港會都冇攞足三分，喺進攻力上的確有改善空間，所以教練團都好努力調整，每場賽前都睇好多片去分析對手踢法同策略，南區個踢法比較硬淨，我哋會相應做番針對性部署，同辛尼、幾個新隊友好好配合。我相信只要保持份爭勝心，遵從教練指示，絕對有機會可以全取三分。」