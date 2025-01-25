毅力十二愛心跑逾1300人參加　馬會鼓勵「好動」生活

由香港精英運動員協會主辦多年的「毅力十二愛心跑」，今年獲得香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會好動城市計劃 - 毅力十二愛心跑2025」運動嘉年華，周六（25日）在西九文化區舉行，吸引來自不同界別，包括現役及退役運動員，以及市民以接力跑形式參賽，共超過160支隊伍及逾1300人參與。

香港賽馬會慈善事務總經理（體育）麥偉彬與「賽馬會好動城市計劃」諮詢委員會主席李寧及香港精英運動員協會副會長倪文玲等出席開幕禮，而30多位現役或退役名將包括曹星如、楊文蔚、張小倫、葉姵延及莫宛螢等都有參與，場面熱鬧。

香港賽馬會慈善事務總經理（體育）麥偉彬致辭時表示：「馬會深信運動能為社會帶來正能量，積極運用其捐款及體育專業知識，提高大眾對健康生活好處的認識，在個人和社區層面上推動正面的改變。『賽馬會好動城市計劃』自推行以來一直為全港市民舉辦各類體育活動，目標是鼓勵市民，無論是運動新手或好手，都能以自己喜愛的節奏建立健康生活模式，並帶動身邊人一起投入運動行列，一如今天參與『賽馬會好動城市計劃 － 毅力十二愛心跑 2025』運動嘉年華的跑手一樣，為健康生活『好動』起來。」

「賽馬會好動城市計劃－毅力十二愛心跑」運動嘉年華，設有接力賽及提供一連串運動體驗，包括劍擊及射擊等，讓不同市民參與，認識運動的好處和享受運動的樂趣。賽事方面，設有多個特別獎項，如「最有創意服裝隊伍」，吸引各跑手發揮創意，展現跑手獨特的風采。