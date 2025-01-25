港超聯　理文鬥北區！睇吓邊隊新兵交到貨

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（25日）尾場，理文於將軍澳運動場迎戰北區。矢志衞冕的「黃黑軍團」暫時踢少兩場，但落後榜首大埔10分，接下來再沒有失分空間；不過北區經歷換帥後，表現明顯有改善，且看今場能否抵擋「黃黑軍團」的強攻！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播)

理文本周宣布中堅馬天尼斯離隊，而後衞周子謙仍有傷在身或未克披甲，主教練賀蘭特指會作出適當陣容調配，又透露球隊正物色新援以填補後防空缺：「馬天尼斯佢返番去西班牙落班，當然球員出現變動之下，陣容會不斷變化，我哋上場都做咗唔少調整，例如施卡達利同艾華頓調位，將進攻能力強而且速度快嘅『Kyle』（劉家喬）放入去，見到兩個新兵上場對住流浪都發揮到水準，相信一段時間之後會夾得愈嚟愈好。」

作為理文2025年首個主場賽事，新兵施卡達利有望首度於主場出擊，他就表示會盡力為球隊搶分：「我們上場開局唔錯，今個星期仲要係主場比賽，班隊友都話將軍澳個草地質素係香港數一數二，加埋主場球迷幫我哋打氣，我對球隊好有信心，會努力喺球迷面前踢場好波！」

北區上場僅負大埔1比2，為新帥陳志康接手後首次落敗，但「Cow Sir」稱看到球隊攻守兩端有改善，對整體表現感滿意。緊接面對另一勁旅理文，「Cow Sir」指除了把握力要提升外，又提醒眾將在防守上務必更加集中：「上場失波就係因為幾秒嘅放鬆，理文季中雖然陣容有變，但一班中前場球員仍然技術好好，個人能力又強。我諗特別要留意艾華頓、安尼亞同省港盃次回合入波嘅劉家喬，小心佢哋嘅入楔。」