港超聯　局長再入場睇波　羅淑佩：氣氛好好

周六（25日）「中銀人壽香港超級聯賽」冠忠南區坐鎮香港仔運動場迎戰九龍城，最終九龍城憑嚴啟倬一箭定江山擊敗主隊。而文化體育及旅遊局局長羅淑佩繼周三（22日）的省港盃後，今日亦有入場觀賞賽事，她在賽後走落球場與兩隊球員互動之外，又透露未來有機會繼續入場，盼大眾支持本地聯賽及年青球員。

羅淑佩於半場階段，於南區名譽會長黃良柏、會長陳文俊、九龍城主席麥融斌及何迪夫陪同下，入場觀賞賽事，局長賽後親自頒發POM獎狀予九龍城後衞嚴啟倬，又大讚兩隊區隊的球員表現：「南區兩位班主黃良柏同陳文俊先生，係我喺運輸署時期嘅好朋友，今日佢哋邀請我入嚟睇吓兩隊區隊。雖然係普通一場聯賽，下半場入嚟都覺得氣氛好好，同埋啲球員都踢出拼勁，南區有少少唔夠運，但兩隊都拼搏到最後一分一秒。我都啱啱睇完省港盃，好開心見到有份踢省港杯嘅年輕球員，喺自己區隊裡面都係表現得好好。希望支持足球嘅球迷朋友同班主，都支持香港年輕球員，港隊打得好，我哋香港個足球界就自然會好。」羅局長又透露年初四將會入場觀賞「賀歲盃」，如未來有時間會繼續入場支持本地聯賽。

今場為九龍城奠定勝局的後衞嚴啟倬，對於攻入本季首個入球感到高興，又感謝羅局長對於本地足球的關注和支持：「上次對北區嗰場『食詐糊』，今場可以入到波兼幫球隊贏波真係好開心，上半場有啲緊張，防守方面表現都麻麻，但係好彩今場最後都冇失到波，令我更加有信心應付嚟緊嘅比賽，希望局長同政府多啲關注香港足球發展，多啲嚟睇波。」