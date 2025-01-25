英超雙藍會　曼城車仔爭前4「細」均力敵

英超爆發「雙藍會」，「藍月亮」曼城主場火併「藍戰士」車路士。曼城上場聯賽大炒葉士域治6比0，有谷底反彈迹象，點知轉頭就輸畀巴黎聖日耳門，係咪復甦仲要睇睇；車路士上場聯賽擊敗狼隊，重回正軌，今場係聯賽前4名之爭，必然戰況緊湊，雙方近7次聯賽交手6次開3球或以下，吼實3.5球入球細。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

曼城大勝葉士域治後，近4場聯賽錄得3勝1和，排名升至第5位，仲要為重返前4繼續努力，不過周中歐聯生死戰2比4輸畀巴黎聖日耳門，似乎又打回原形，而且仔細睇番佢哋近期賽程，聯賽成績反彈似乎同對手較弱有關，包括擊敗李斯特城、韋斯咸及葉士域治等下游球隊，面對表現較硬淨嘅賓福特則只能賽和。

依家嘅曼城就好似一個人大病初愈，今場火併「卡士」更高嘅車路士，無疑係一大考驗，相信領隊哥迪奧拿定會小心部署，以穩為主。

另邊廂，車路士今季喺馬利斯卡帶領下重返前列，早前更一度有機會威脅利物浦榜首地位，不過聖誕新年快車期間狀態回落，連續5場聯賽失分，只得3和2負，直至上場3比1擊敗狼隊先止住跌勢，現時退守第4位。

今場作客曼城，亦係「車仔」一大關口，如能全身而退對士氣有極大幫助，預計佢哋亦唔會輕舉妄動，避免落後更難翻身，今場大家都驚輸，雙方踢得小心謹慎下，相信會係一場入球較少嘅賽事。

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