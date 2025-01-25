美國姬絲澳網力挫「世一」　首奪大滿貫冠軍

賽前被看低一線的美國姬絲周六（25日）在澳網迎來生涯首個大滿貫，以總盤數2比1力挫世界一姐兼上屆盟主莎芭蘭嘉，粉碎了對方爭取三連冠的好夢，更成為自2009年之後首位在大滿貫上擊敗「世一」的女將。

這是29歲姬絲生涯第二次在大滿貫決賽亮相，也是7年來第一次，她以6比3、2比6、7比5封后，成為史上第4位首奪大滿貫錦標的最年長女將。被列為19號種子姬絲，開局已相當進取，憑着強勁的正手抽擊連破莎芭蘭嘉的發球局，更一度拋離5比1。

處於劣勢的莎芭蘭嘉即使第二盤改變策略以發球上網削弱姬絲的強勢，搶回一盤追成平手；但賽至決勝局二人互保發球局的情況下，莎芭蘭嘉在第12局的關鍵時刻未能保住發球局，讓姬絲以7比5奠勝，首嚐澳網奪冠滋味，驚訝抱頭，並走到丈夫兼教練的Bjorn Fratangelo激動相擁；另邊廂的莎芭蘭嘉則以毛巾蓋頭，低頭飲泣。

「我想要這個已經很久了，我從來不知道我是否會再次站在這個位置。」姬絲可袋走350萬澳元的冠軍獎金，她在今次奪標之路表現相當突出，於準決賽先淘汰了波蘭名將施華德，繼而再將「世一」拍走，成為自2005年「細威」S威廉絲之後，首位擊敗世界「一姐」而贏得澳網冠軍的女將。

下月將滿30歲的姬絲，過去受到傷患困擾，一度世界排名跌出前50，而今次澳網是她生涯第46次在大滿貫正賽亮相，也是第11次在澳網正賽爭逐。她在下周最新的世界排名將上升至生涯最高的第7位。

至於男單決賽則於周日上演，爭取衞冕的「世一」意大利的仙拿將迎戰德國名將沙華列夫。