港超聯　理文千辛萬苦贏北區4比3

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（25日）尾場，理文將軍澳運動場，迎戰北區。最終理文兩度落後下，憑李毅凱及艾華頓先後在下半場補時階段，以4比3反勝，全取3分。

「黃黑軍團」有保利臣和黃威復任正選，聯同施卡達利派牌，助艾華頓、保連奴及羅沙爭取入球，但安尼亞未被列入大軍名單；至於客隊，龐焯熙把守最後一關，肯迪、艾利安和何振廷組成中場鐵三角，南韓新援李旻宇先列後備。

北區初段反客為主，14分鐘，古杜拉禁區頂勁射，省中杜度彈出底線。理文站穩陣腳後開始搶攻，19分鐘，艾華頓右路推大位起腳，被龐焯熙擋出。7分鐘後，北區打開紀錄，黃俊皓解圍「撻Q」，羅港威接應肯迪傳中，起腳中內柱入，助球隊領先1比0。「黃黑軍團」嘗試反擊，45分鐘，艾華頓右路傳中，但羅沙頂斜，主隊半場落後0比1。

理文下半場傾力反撲，60分鐘，保連奴接應羅沙頭槌二傳，勁射省中丹尼路彈出。但4分鐘後，肯迪送出直線，何振廷推過陳嘉豪射成2比0。其後球場其中1節大燈兩度斷電，但比賽繼續進行。66分鐘，艾華頓禁區頂起腳射入，為理文追回1球。7分鐘後，艾華頓斬入禁區，龐焯熙欲打手槌但竟然大漏，被保連奴射成2比2。77分鐘，保利臣放直線，保連奴挑射被韋健豪護空門。85分鐘，北區再度領先，肯迪開出罰球省中保連奴彈後，古杜拉轉身射成3比2。補時階段進入高潮，李毅凱接應艾華頓傳送頂成3比3，其後立花稜也左路傳中，助攻艾華頓再入1球，「黃黑軍團」戲劇性贏4比3完場。