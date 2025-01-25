多哈重劍大獎賽　佘繕妡連翊希齊闖正賽　與何瑋桁周日登場

香港重劍隊周五（24日）出戰一連3日的卡塔爾多哈劍擊大獎賽，女將連翊希和佘繕妡闖入正賽，男重隊周六（25日）亮相，6位男將在小組賽殺出重圍，其中劉昊峯和吳霆騫在小組賽各獲4勝1負，總成績分別排名第37和第39，躋身淘汰賽階段；至於世界排名高踞第13位的何瑋桁，首次免戰外圍賽直入周日（26日）正賽。此外，港隊分途出擊在保加利亞舉行的佩劍世界盃，20歲的陳樂熹表現落力，奮戰下以32強作結。

現年29歲、世界排名第107位的連翊希，以小組賽6戰5勝成績，總成績排名第14位，獲直入正賽資格，周日與西班牙劍手Sofia Cisneros爭晉級。另一女將佘繕妡在去年年底的溫哥華世界盃奪生涯首面銅牌後，今個賽事再度亮相，世界排名第28位的她先在小組賽錄得4勝2負晉級，其後在淘汰賽先後擊退美國的Isis Washington和瑞典的Emma Fransson，順利闖入正賽，將於首圈對法國好手Oceane Francillonne。而陳渭泠、朱嘉望、黎曉瞳和陳祉澄等港將則未能突圍。

男重隊方面，劉昊峯、吳霆騫、方凱申、吳浩天、鄧卓賢和王梓皓6位港將在小組賽表現不俗，齊齊躋身淘汰賽階段，當中劉昊峯和吳霆騫在小組賽同以4勝1負，總成績分別排名第37和第39。

另邊廂，保加利亞佩劍世界盃，20歲的陳樂熹（Royce）在小組賽取得全勝成績，強勢打入正賽，首圈對壘波蘭劍手Szymon Hryciuk，雙方一度拉鋸至14分平手，Royce以「決一劍」險勝對手。其後次圈迎上印度劍手Karan Singh，Royce初段陷入被動，最終未能扭轉局勢，以11：15憾負對手，32強畢業。