艾殊利高爾：富咸主場除魔返勝軌

富咸在領隊馬高施華帶領下，成為今季英超表現出色的球隊之一，並展現了其進攻天賦和防守穩健的特點，暫居第10位，比今場到訪的曼聯還要多7分。

這支西倫敦球隊過去8場聯賽僅1敗，但期間只取得兩場勝利，表明經常在比賽中未竟全功。今季他們在主場聯賽只輸2次，這對客隊來說將非常艱難，尤其是今季重拾佳態的魯爾占美尼斯近4場攻入3 球。但令人驚訝的是，他歷來15次對曼聯只入1球，乃是他在對任何球隊的最低入球率，考慮到曼聯的防守問題，他將會努力尋求提高這個數據。

曼聯現時可說是一團糟。儘管在作客曼城、利物浦和阿仙奴時取得一些出色戰績，但在其新帥魯賓艾摩廉帶領下踢聯賽，卻在最多的33分中只取得11分。這種糟糕的表現讓魯賓艾摩廉公開承認，現時的曼聯可能是球會歷史上最差的一隊。

我無法想像，這番說話會對一支在過去8場聯賽只贏1場的球隊，會造成甚麼影響，但曼聯必須作出一些改變，而且要行動迅速，否則有可能會以球會史上最低的英超排名來完成球季。

雖然狀態並不站在紅魔那一邊，不過對賽往績卻對他們有利。富咸近20次對曼聯只贏1場，其餘19場只得3和16負的成績。 然而，我不確定往績優勢能否幫助曼聯。相反我可以看到精力充沛的富咸，將充分利用紅魔現時的困境，結束近來主場不勝的局面，取得最後勝利。