甲一季軍戰直播　康仁福建挑機香港東方爭響頭炮

本地男子甲一籃球聯賽周日（26日）晚上演季軍系列戰Game 1，由香港東方與康仁福建爭「3哥」之名。福建連續兩季殺入「BIG 4」行列，令人驚喜；「藍軍」需於同日應付另一戰線菲律賓PBA專員盃，且看球隊將如何排兵佈陣，至於會否被福建先拔頭籌將成為焦點。系列賽採3場2勝制決一高下。（on.cc東網及港台電視32周日晚上7時同步直播）

康仁福建今季成績令人喜出望外，先以第6位完成常規賽，附加賽更「下剋上」擊退常規賽季軍滿貫，近年連續兩季打入季後賽4強。雖然4強首回合有主力楊瑞鴻傷出，但次回合仍能緊咬比數力戰至最後一刻，惟最終以直落兩場僅負南華，無緣總決賽。

福建外援李察士近況不俗，4強Game 2憑多變的得分手段，貢獻全場最高的24分，外加11個籃板及4次偷波，獲得不少球迷讚賞。此外，從香港金牛外借的港將許烜行逐漸被球迷認識，此子融入球隊愈打愈好，附加賽和4強戰成為球隊攻勢泉源，帶隊打出不少士氣波，隨時在季軍戰炮製驚喜。加上一眾華將表現日漸進步，來仗再鬥香港東方，只要李察士和許烜行等主力保持水準，有力報回常規賽一敗之仇。

香港東方今季同時出戰三方戰線，球員在「地獄賽程」下難免舟車勞頓，雖然以9戰全勝強勢奪下常規賽冠軍，但季後賽4強面對永倫未能一帆風順，Game 2「夫添」出戰下仍以8分之差不敵對手，最終直落兩場被「黃金戰士」淘汰，未能成功衞冕。

由於香港東方周日（26日）需出戰菲律賓PBA專員盃對麥諾尼亞熱點（Magnolia Hotshots），盼爭奪更佳名次進入季後賽，届時球隊再度面臨排兵難題，甲一季軍戰如何部署兵力仍是未知之數。不過，「藍軍」火力一向有保證，而且東方在常規賽曾以96：66大破福建，只要一眾主將穩扎穩打，加上小將吳委峻及鍾祖豪逐漸適應甲一強度，兩人有望為球隊分擔得分壓力，香港東方仍可看高一線。

至於同日頭場將率先上演一場名次賽，由常規賽第7名的晉裕對上第8名的崇德飛鷹，兩軍在名次賽分別擊退建龍飛馬和晉龍WTS，各收穫一場勝仗，力保在甲一組作賽機會。而雙方在今季常規賽的一次交手中，晉裕以87：71大獲全勝，故今仗晉裕理應為勝算較大的一方。值得一提，晉裕上場面對建龍飛馬，蘇志樂爆發轟6記三分球攻入30分，外援艾勤貢獻30分25籃板「超級雙雙」，李頌民和曾朗謙亦交出表現，全隊狀態火熱。不過，崇德飛鷹外援奧斯汀若能繼續有穩定發揮，加上黃浩然和呂銘彥等一眾華將能保持水準，今仗相信是勢均力敵的「55波」。

甲一季後賽賽程：

日期：1月26日（周日）

地點：灣仔修頓場館

時間：

5:10pm 晉裕（常規賽第7名） Vs 崇德飛鷹（常規賽第8名）（名次賽）

7:00pm 香港東方 Vs 康仁福建（季軍戰G1）

8:40pm 永倫 Vs 南華（冠軍戰G1）

門票：100元，長者學生優惠票：60元