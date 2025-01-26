曼城3比1反勝車路士　兩隊球員鬥「派膠」

周日(26日)凌晨英超前4大戰，曼城主場迎戰車路士鬥送禮，兩隊後防輪流「派膠」。曼城貴價新兵卡胡辛洛夫惡夢首演「輸到喊」，不過車路士門將羅拔山齊士再有低級犯錯，先落後嘅曼城最終3比1反敗為勝，重返英超前4位置。

日前加盟曼城嘅兩名新兵卡胡辛洛夫同馬莫殊，今場立即獲派正選上陣，不過20歲嘅卡胡辛洛夫踢到患得患失，開波3分鐘爭頂落空後，頭槌回傳唔夠力被尼高拉斯積遜截到，再交畀馬度基射入空門；2分鐘後卡胡辛洛夫再交失波後踢跌對手食黃牌，鏡頭影到佢眼濕濕，似乎承受唔住壓力。

不過曼城整體質素更高，完半場前加華度爾追成平手。68分鐘輪到車路士「回禮」，曼城射手艾寧夏蘭特接應龍門長傳，車仔門將羅拔山齊士無端端衝出禁區「唔上唔落」，結果被夏蘭特笠入空門；曼城完場前3分鐘再被菲爾科頓鎖定勝局，順利反勝3比1。

今場兩位「送禮大使」成為焦點，曼城領隊哥迪奧拿賽後維護烏茲別克小將卡胡辛洛夫：「佢唔識英文，所以我未同佢傾，今場對佢嚟講唔容易，佢只係練過一次波，就要面對尼高拉斯積遜、高爾彭馬等等，呢啲犯錯將會係佢最寶貴嘅課堂。」

至於車路士門將羅拔山齊士繼上場接波甩手後，今場又出錯導致失球，領隊馬利斯卡就暗示將考慮踢佢落後備：「山齊士完全明白自己要踢得更好，佢係第1個意識到自己犯錯嘅人，我哋仍然信任佢，依家有1個星期時間，我哋會睇下情況再作決定。」