麥巴比「戴帽」 創造一項史上最強紀錄

基利安麥巴比(右)今季為皇馬各項賽事上陣32場入22球。(Getty Images)

周日(26日)凌晨西甲，榜首皇家馬德里作客大勝華拉度列3比0，基利安麥巴比加盟「銀河艦隊」以來首次上演「帽子戲法」，包辦3個入波。呢位26歲前鋒今季已為皇馬各項賽事入22球，成為史上首位連續9季為歐洲5大聯賽球隊入波「20+」嘅法國球員，強如柏天尼、亨利、施丹等前輩名宿都望塵莫及。

皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞今仗停賽，基利安麥巴比肩負更大入波責任，由於兩隊實力相距懸殊，皇馬佔盡上風，創造大量攻勢，上半場30分鐘祖迪比寧咸作出妙傳，「麥總」冷靜射入打開紀錄。

換邊後冇耐，洛迪高高斯左路快放，傳畀麥巴比窄角度射成2比0，比賽未段，祖迪比寧咸博到12碼，交由「麥總」主射入網，完成「帽子戲法」，協助皇馬取得聯賽4連勝。麥巴比今季為皇馬各項賽事上陣32場入22球，包括19次西甲披甲入15球，射手榜上僅少過羅拔利雲度夫斯基1球。

麥巴比上年夏天由巴黎聖日耳門轉投皇馬，曾被批評表現不及預期，但佢愈戰愈勇，近5次上陣都有波入，合共8球進帳，展顯「新世代球王」實力。

另外，第2位馬德里體育會主場只能逼和維拉利爾1比1，落後皇馬4分。