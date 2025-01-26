甲一冠軍戰直播　永倫南華決一高下

相隔8年，甲一聯賽總決賽再度上演「黃紅大戰」！永倫和南華齊齊在4強直落兩場淘汰對手，將於周日（26日）假修頓展開5場3勝系列賽，「黃金戰士」將會爭取10年來首座聯賽冠軍，至於「紅軍」則望報卻銀牌賽一敗之仇，重登甲一之巓。這兩支傳統勁旅今季對撼絕無冷場，球迷不容錯過！（on.cc東網及港台電視32周日晚上8時40分同步直播）

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4強Game 2面對有兩大主力楊和、麥洛連歸隊的香港東方，永倫展現出無比決心，首節憑中鋒蓋帝斯轟炸顏色地帶搶走18分，以28：13取得壓倒性開局，雖然中段被對手反超前，但「得分機器」泰那表現稱職，第3節狂轟16分為球隊收復失地，最終永倫以82：74粉碎香港東方衞冕美夢。該戰泰那交出36分、7次助攻，蓋帝斯亦有29分及15個籃板進帳，另外韋思庭及何倚富亦適時挺身而出，各有好表現。

永倫時隔8年再闖總決賽，當年球隊不敵南華僅獲亞軍，至於對上一個總冠軍已經要數到10年前，剛巧對手同樣是南華。兩軍迎來今季第4次交手，銀牌賽永倫兩挫南華封王，常規賽則是「紅軍」加時以104：100險勝。永倫射手韓天次對於生涯首闖總決賽感興奮：「心情不太緊張，因為今季已經對過南華3次。4強首戰自己表現好一點，第2場就發揮不太理想，但我認為爭標球隊都有一個共通點，就是每個球員都會在適當時間挺身而出，而上場Austin（韋思庭）、Efu（何倚富）就做到這點，每人行多步才有機會爭標。」「天次」表示南華進步不少，射手們表現提升令永倫需要防範更多得分點：「來到決賽兩隊都已準備好，我們會盡力打，落到場都是鬥搏命。」

南華4強G2對康仁福建經歷不少阻滯，首節領先15分下，第3節被對手反超前，幸好「紅軍」及時調整，加上陳怡富尾段連番搶分，最終以84：79險勝，場數2：0晉級。陳怡富表示：「上場球隊出現一些溝通問題，令對手有很多入楔機會得分，進攻籃板亦輸了很多，幸好最後一節大家終於醒覺，互相提場令防守回到正常水平。尾段改變戰術令對手未能適應節奏，製造不少反擊機會獲得勝利。」他形容防守泰那肯定是越級挑戰，但會盡力發揮所長，阻止對方得分：「賽前我會再練防守腳步，另外亦會看泰那的比賽片段，研究他的入球習慣，且看靠團隊努力能否守住他。」

甲一季後賽賽程：

日期：1月26日（周日）

地點：灣仔修頓場館

時間：

5:10pm 晉裕（常規賽第7名） Vs 崇德飛鷹（常規賽第8名）（名次賽）

7:00pm 香港東方 Vs 康仁福建（季軍戰G1）

8:40pm 永倫 Vs 南華（冠軍戰G1）

門票：100元，長者學生優惠票：60元