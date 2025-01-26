拜仁近20年首次「英製」入波　拋離利華古遜6分

周六(25日)晚德甲，拜仁慕尼黑作客以2比1擊敗弗賴堡，出現歷史性一刻，中堅艾歷迪亞傳畀哈利卡尼射入，成為OPTA自從2004/05年有統計以來，拜仁慕尼黑首次由2位英格蘭球員合作製造入波。由於第2位利華古遜和波失分，榜首拜仁慕尼黑擴大領先優勢至6分，哈利卡尼距離職業生涯首項冠軍，又行近一步。

艾歷迪亞今仗難得擔任正選，立即做齣好戲，開賽15分鐘，殺到前場右路位置，橫傳畀哈利卡尼，呢位射手榜一哥轉身推入禁區射入打開紀錄，呢2位前熱刺隊友果然心有靈犀。換邊之後，拜仁另1位中堅金玟哉亦有佳作，迎頂角球入網，呢位南韓國腳上場歐聯犯錯，成為輸波罪人，今仗總算將功補過。

至於弗賴堡同樣利用角球，由馬菲亞斯真達頂入追番1球，但無阻拜仁慕尼黑取得聯賽5連勝。賽後哈利卡尼喺社交網話：「今場作客取得重要勝利，隊友們擁有頂級心態。」呢位31歲英格蘭國腳今季為拜仁各項賽事上陣25場入23球及8次助攻。

另外，利華古遜作客由柏德列舒希克、阿歷斯加西亞各入1球，一度領先2球，但最後被RB萊比錫逼和2比2，聯賽8連勝走勢斷纜，衞冕希望大受打擊。