港超聯　大埔兩主力傷出　1比2反負傑志

周日（26日）「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，於大埔運動場爆發前列大戰，「一哥」大埔硬撼傑志。「綠戰士」今場一度先開紀錄，但及後兩名主力馬卡雷拿、韋法頓先後傷出，最終被對方迪美路夫、費蘭度各入一球下，以1比2不敵傑志。

兩隊今場同樣強陣出擊，「綠戰士」起用謝家榮把守最後一關，4人後防為馬高斯山度士、加比爾、李家豪和韋法頓，杜國榆、馮冠鳴在中場掃蕩，前線三叉戟為伊高沙托尼、盧卡斯及馬卡雷拿，新兵峇夏比先列後備。「藍鳥」中堅由鄧達思夥拍鐘樂安，利亞倫負責派牌，入球重任落在迪美路夫、祖連奴身上。

主場出擊的大埔，11分鐘先開紀錄，馬卡雷拿接應李家豪右路傳中近門撞入。落後的傑志積極反撲，29分鐘傑志成功追平，費蘭度斬入禁區，迪美路夫插水式頭槌頂入。大埔之後再迎來多個壞消息，先有馬卡雷拿因傷退下火線，臨完半場韋法頓禁區內再用手阻擋祖連奴起腳，球證翻查VAR後判罰十二碼，費蘭度操刀射入。而韋法頓隨後亦受傷，更需即時送院治理，半場大埔落後1比2。

易邊後大埔換入新兵峇夏比，希望收復失地，但差點被傑志再下一城，迪美路夫接應長傳起腳，惟僅中網側。「綠戰士」之後主動搶攻，但攻勢未見太入肉，57分鐘伊高沙托尼落底傳中，傑志後防解圍不遠，盧卡斯近門起腳一飛沖天。「藍鳥」尾段雖有林樂勤罰球中楣，但仍力保勝果，最終作客以2比1擊敗大埔。