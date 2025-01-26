港超聯　標準流浪主場晒冷狂攻港會

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（26日）尾場上演下遊大戰，由標準流浪坐鎮青衣運動場，恭迎港會。流浪有伊巴謙自重返球隊後首度擔正，聯同劉智樂及雷仙奴攻堅，林遼太及比迪高控制中場。新兵安沙先列後備；港會方面，費利皮爾、比提及刑滿復出的唐道碧鎮守中路，薩拉沙負責派牌，為關歷克、史加利和黃琛喆製造反擊。

標準流浪正選：

99 陳冠燊［GK］

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂［C］

19 姚浩明

23 林堂真

32 李泳豪

33 法蘭度

40 伊巴謙

70 比迪高

77 雷仙奴

港會正選：

1 費查［GK］［C］

2 曾俊軒

4 唐道碧

10 薩拉沙

20 黃琛喆

22 比提

23 梁城祖

55 費利皮爾

74 史加利

80 關歷克

99 陳浩嘉

標準流浪後備：

1 盧兆崎［GK］

9 黃韜霖

12 李呈

14 馬榕生

21 張青雲

25 梁凱俊

37 張廣然

45 安沙

58 黃曉揚

93 嚴顥崑

港會後備：

95 李溢晉 ［GK］

7 陳灝

8 麥美倫

9 里奧

15 素朗臣

19 申在鎬

24 李宗恒

30 博偉程

40 歷祈活

44 彬尼

67 麥根尼高

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周日（26日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場積極增兵的標準流浪，於青衣運動場迎戰有主力離隊的港會，且看能否順利在主場敲響勝鼓。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播)

「榜尾」標準流浪上場以1球僅負理文，教練團成員之一的林嘉緯形容，球隊表現中規中矩，又指球隊以目前陣容有望爭取更佳成績，期望於繼後之賽事可以有更佳發揮：「無論係教練團定球員，都知道流浪係有實力去爭更高嘅排名。依家港會嘅埋身逼搶，同戰術上都比以前進步，我哋用波嘅決定要更加快同集中，發揮我哋前場球員嘅速度優勢，相信成績會有所提升。」

隊長林遼太認為球隊近期狀態不俗，新兵亦為球隊帶來新活力，冀今場利用對方防線的空隙，創造更多的進攻機會：「依家伊巴謙、雷仙奴、『樂仔』(即劉智樂)3個前鋒狀態都好弗，加埋幾個新兵好識搵位入楔，如果今場可以踢得主動啲，更加積極組織搶攻，一定有機會壓制對手，攞晒3分。」

至於港會，羅素及黎皚韜因傷未能候命，積施利累積5黃要停賽，加上峇夏比轉投大埔，幸好唐道碧刑滿復出，主教練谷卓斯盼其他球員能挺身而出，全力爭勝：「除咗峇夏比轉會，我哋仲有幾個主力踢唔到，希望班後生仔珍惜落場機會，而且球隊雖然喺聯賽同『高級組銀牌』輸過畀流浪，但都唔係一面倒，我哋會畀心機踢好佢，可以贏波就最好。」

比提則指出流浪季中增兵後，實力明顯有提升，指所有隊友務必加倍努力，力阻流浪埋門：「伊巴謙係好有質素嘅射手，佢返嚟之後配合劉智樂同雷仙奴，攻力比之前強，而且『樂仔』（劉智樂）首循環作客入過我哋3球，今場一定要睇緊啲佢。」