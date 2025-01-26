港超聯　主力傷出連失兩球　堅Sir：換入嘅人唔對等

周日（26日）「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，大埔以1比2反負客隊傑志，上半場「綠戰士」有兩名主力馬卡雷拿、韋法頓先後傷出，主教練李志堅直認傷兵問題令人憂慮，指目前板櫈深度不足，又透露已簽入進攻球員填補兵源空缺。

大埔上半場一度憑馬卡雷拿的入球領先傑志，惟主力馬卡雷拿及韋法頓，分别因傷先後退下火線，李志堅表示韋法頓傷勢較為嚴重，已即場送院治理，對兩人傷勢感到憂慮：「韋法頓相對嚴重啲，當然醫生判斷小腿部分有機會骨折，馬卡雷拿就拉傷，其實都可大可小。比起失咗三分，我反而最擔心傷咗兩個重要球員，馬卡雷拿好明顯佢已經唔得嘅時候，當時係咪應該停一停換人出去先，我諗真係要攞個經驗。」

上半場兩名主力傷出後連失兩球，李志堅承認目前板櫈深度不足，入替的球員未必發揮到與外援相同的效果：「坦白講我們換出嚟嘅人未必對等，唔可以即刻發揮到相同嘅效果，對落場嘅後生仔係有啲失望，季初譬如『阿謙』（李樂謙）、尼高拉斯都表現得好，但係反而依家去到呢個位置可能有壓力，畀佢出嚟踢明顯見到係有落差，佢哋要自己適應到。」李志堅亦透露將有進攻球員加盟，詳情有待球隊進一步公布。