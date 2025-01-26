喪攻求3分改善排名　曼聯借富大手筆

今輪英超壓軸戰，富咸主場硬撼曼聯。「紅魔鬼」上場歐霸盃險勝格拉斯哥流浪，球隊演出仍然飄忽，能否乘勝追擊實屬疑問，唯一肯定係呢支「落難豪門」有前冇後，經常製造大手交易，近8場聯賽就有6次總入球開3球或以上；富咸今季亦好攻得，一於博中位數2.5球嘅入球大。（Now 621及611周一凌晨3時直播）

兩隊同樣位處聯賽中游，實力及近況都頗為接近，富咸最大特色係「鋤強扶弱」，遇上名牌球隊往往有超水準演出，近1個多月英超曾經打和爭標分子阿仙奴及利物浦，更加贏過車路士，但就失分畀兩支護級球隊葉士域治同韋斯咸。雖然呢間倫敦球會表現起伏不定，但喺投注角度嚟睇屬於大盤佳品，近6場比賽有5場總入球開3球或以上，其中4場更加達到4球或以上，長追入球大多數有斬獲。

曼聯情況同富咸相似，今季表現時好時壞，早前聯賽作客逼和榜首利物浦2比2，足總盃人少打人多下淘汰阿仙奴，但主場就以1比3不敵白禮頓，上場歐霸盃踢到補時，先憑般奴費南迪斯入波，以2比1絕殺格拉斯哥流浪，場場有失波令「紅魔鬼」球迷睇到一額汗，今場作客倫敦自然冇必勝把握。

不過曼聯始終貴為傳統豪門，依家排英超13位實在難以接受，領隊魯賓艾摩廉備受壓力底下，預料會採取主攻踢法，務求全取3分盡快改善排名。兩支「神經刀」正面交鋒，可以預期盡情駁火，有利入球大出現。

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