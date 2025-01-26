張國銓25分14籃板　崇德飛鷹挫晉裕名次賽2連勝

甲一男籃聯賽周日（26日）頭場上演名次賽，由均取得名次賽一勝的崇德飛鷹和晉裕互撼，後者主將蘇志樂缺陣，而飛鷹憑6人得分上雙，其中張國銓以近6成半命中率轟入全場最高的25分、以及摘下14個籃板「雙雙」搶鏡成績，最終以90：79擊退晉裕，取得名次賽2連勝。飛鷹下場將於2月5日對建龍飛馬，如再獲勝即鎖定今季第7名席位。

開局兩軍呈拉鋸戰，崇德飛鷹憑呂銘彥、林凱光和張國銓外圍開炮，黃浩賢多次剷籃得手，晉裕外援艾勤內外開弓單節轟入10分，小將鄧力嘉交出表現，首節雙方戰成22：22平手。

次節，鄧力嘉初段兩度剷籃連袋4分，飛鷹亦不示弱，譚進義和林凱光先後射入三分波，前者單節取得8分，不過晉裕眾將外圍手感升溫，一度落下「三分雨」，艾勤、「倒戈」舊會的胡兆智、余普生和趙蕸雄聯手在段時間內連飆5記三分，以45：39佔據領先地位。尾段飛鷹的陳仲儒射入「Answer 3」，上半場些微落後44：45。艾勤半場貢獻15分，張國銓亦有13分進帳。

轉邊後，晉裕繼續嘗試外圍得分，一度領先至53：44，隨後飛鷹迅速調整，打出11：0攻勢反先比數，隨後晉裕短暫利用對手防守漏洞，屢次在籃底取得「easy bucket」，第3節繼續領先71：69。

決勝節出現比賽分水嶺，雖然初段晉裕有蕭俊傑連取4分，但其後維持逾6分鐘「得分荒」，反觀飛鷹多點開花，張國銓中投得手，奧斯汀單節攻入9分，包括一記吹起反擊號角的三分彈及一次快攻單手劈扣，率隊打出一段誇張的19：0攻勢。終場飛鷹以90：79擊敗晉裕，再收穫一場名次賽勝仗。

數據方面，崇德飛鷹6人得分上雙，張國銓17射11中貢獻全場最高25分，另外摘14籃板交出「雙雙」成績單，奧斯汀取得15分10籃板，呂銘彥和黃浩賢分別有13分和12分進帳，前者射入3球三分。晉裕艾勤獲全隊最高22分12籃板，小將鄧力嘉攻入14分。