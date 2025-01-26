港超聯　擺脫榜尾！標準流浪1球險勝港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（26日）尾場上演下遊大戰，由標準流浪坐鎮青衣運動場，恭迎港會。結果流浪憑伊巴謙於下半場補時階段，射入重返球隊後第1個入球，以1比0險勝港會，並於聯賽雙殺對手兼升上第8位，脫離榜尾。

流浪有伊巴謙自重返球隊後首度擔正，聯同劉智樂及雷仙奴攻堅，林遼太及比迪高控制中場。新兵安沙先列後備；港會方面，費利皮爾、比提及刑滿復出的唐道碧鎮守中路，薩拉沙負責派牌，為關歷克、史加利和黃琛喆製造反擊。

港會初段嘗試搶攻，11分鐘，黃琛喆禁區頂勁射斜出。14分鐘後，輪到流浪攻勢，伊巴謙接應姚浩明長傳，推過費查後把皮球送入網窩，但他越位在先，入球無效。29分鐘，姚浩明斬入禁區，費利皮爾解圍不遠，比迪高起腳柱邊出界。上半場補時階段，史加利開出罰球，唐道碧頭槌被陳冠燊救出，兩隊半場互交白卷。

流浪換邊後向港會施壓，53分鐘，李泳豪右路傳中，劉智樂控定後射門，又告柱邊出界。其後流浪以安沙入替比迪高，73分鐘林堂真斬入禁區，安沙頭槌被費查救到再中楣彈出。87分鐘，姚浩明左路推順後勁射，同樣未能命中目標。補時階段，伊巴謙快薩拉沙一步，射破費查十指關，最終流浪以1比0小勝，全取3分並升上第8位。