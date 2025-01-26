許烜行轟26分　康仁福建贏8人香港東方

甲一男籃聯賽周日（26日）上演季軍戰系列賽，康仁福建憑許烜行爆發轟入26分，龍年收爐戰以79：71擊敗8人應戰的香港東方，場數領先1：0。

衞冕的香港東方4強不敵永倫無緣決賽，由於「藍軍」周日亦要出戰菲律賓PBA專員盃對麥諾尼亞熱點（Magnolia Hotshots），今場甲一季軍戰僅派出8人出戰。

香港東方首節梁兆華和蘇利文各取3分，加上甲一新丁吳委峻上籃得手，領先8：2，蘇利文單節取8分。首節連續兩季殺入4強的康仁福建亦不甘示弱，許烜行單節貢獻10分，助球隊追至18：20。

香港東方缺少麥洛連和卜聿揚下內線頻頻受壓，許烜行內外開弓取7分，李察士則攻擊顏色地帶，率隊打出15：2攻勢，反超前至33：22。香港東方組織不順，外線失靈，防守端則頻頻犯規，單節僅取9分，半場落後29：41。

易籃後，香港東方還以顏色，梁兆華在外圍發炮，其後蘇利文、梁嘉顯、朱梓鎔等大打快攻連環得分，力追至落後4分。福建之後有黃律堯單手推波轟入三分球，以及陳永熹、林俊達搶分，惟東方決不退讓，梁兆華轉身上籃後再轟「三分彈」，蘇利文亦反手上籃得分，以反超前至61：59。

決勝節，梁兆華剷籃得分後助攻梁嘉顯轟入三分球，取7分領先優勢，惟得分主力之一的蘇利文於比賽剩6分鐘吞第5犯離場。福建由蔡龍德和林俊達罰球線上收復不少失地，之後林俊達和許烜行連轟三分波，惟後者錯失3次上籃得分機會，令東方有機可乘，由梁嘉顯和梁兆華追至落後1分。許烜行之後將功補過，弧頂再進帳三分，加上李察士「埋齋」，最終以康仁福建以79：71取勝。

數據方面，康仁福建的許烜行命中6球三分，貢獻26分3籃板3偷球，李察士14分12籃板，其中罰球8射全中，林俊達取11分，黃律堯則有8分6籃板進帳。香港東方4人得分上雙，梁兆華取全隊最高23分，蘇利文貢獻17分6籃板3助攻，梁嘉顯交出12分5籃板5助攻，迪維拉取11分9籃板，球隊同日在PBA專員盃以78：107不敵麥諾尼亞熱點。

今場許烜行成為康仁福建的贏球功臣，他謙稱是做好自己本分：「這些都是應該要射入的球，可能最近訓練量增加，由此建立出信心並反映在球場上。第4節自己有幾球上籃想博罰球但錯失機會，我亦即刻反省，專注在下一個機會，嘗試用三分球將功補過。」

由於香港東方要兼戰其他戰線，「阿行」坦言備戰上有難度，未能作出針對性部署，希望以勝仗力證福建實力：「我們難以估計對手會派甚麼人上陣，所以今場都是見步行步，臨場應變。不過由附加賽開始我們一直是挑戰者身份，大家都好努力做好自己本分，好想向球迷證明我們是值得前4席位。」

康仁福建將於2月4日再戰香港東方，「阿行」期望球隊做好防守，合力爭取勝利：「今場第3節被對手反超前，問題是包括自己在內防守上都有點懶散，輸了很多快攻，幸好暫停調整過後再慢慢追上來。」