曾湛元獨轟31分創今季新高　總決賽G1南華大勝永倫

香港甲一籃球聯賽周日（26日）假修頓場館爆發總決賽Game 1，南華快上快落攻勢令永倫難以招架，第三節完一度領先29分，更打出35分最大比數差距，最終憑5人得分上雙，其中曾湛元以近7成命中率轟全場最高、以及個人今季新高的31分，安德拉貢獻17分18籃板「雙雙」，最終「紅軍」以102：83大獲全勝，總決賽場數領先1比0。總決賽Game 2將於農曆年後的下周二（2月4日）上演。

今場永倫由泰那、蓋帝斯、周迎堅、韓天次和「倒戈」舊會的余理洋擔正，南華派出朱亮、曾湛元、葉耀邦、關雋陶和外援安德拉應戰。

南華控衛曾湛元博犯兩罰全中、再加一次剷籃連袋4分為比賽拉開序幕，永倫就有「三巨頭」發威，泰那中投穩定命中，余理洋、蓋帝斯外圍開炮，初段領先10：4，迫使對手叫停比賽調整。回場後葉耀邦和曾湛元攜手搶分，後者後側步三分手起刀落，不過永倫憑何倚富「Answer 3」，擴大領先至22：14。隨後南華利用永倫陷入隊犯麻煩，奮力收窄比數，蘇柏軒「wide open 3」聯手陳怡富壓哨三分球，首節些微落後20：22。

次節，蘇柏軒火力全開飆入「3+1」，陳怡富攻防兩端交出表現，加上曾湛元內外開弓，率隊大打反擊快攻，南華反先比數並進一步領先35：26。永倫亦不示弱，文俊傑和泰那先後打入「2+1」，後者「撳掣」連袋11分，追至38：40，惟韓天次爭搶進攻籃板時被判「U Foul」。風水輪流轉，尾段輪到朱亮接管比賽，憑個人技術強攻顏色地帶連取8分，助「紅軍」上半場領先52：43。南華的曾湛元半場轟18分最搶鏡，安德拉交出6分11籃板數據，全隊三分波10射6中，永倫雙核泰那和蓋帝斯合取28分。

南華的曾湛元到第3節保持火熱手感，射入個人第4記三分，拉開至雙位數領先優勢，僅用5分鐘時間在轟11分，加上朱亮連飆2記三分波，安德拉籃底強打蓋帝斯小拋投得手，打出一段「狂風掃落葉」般的21：3攻勢。永倫「得分機器」泰那手風不順，連同蓋帝斯吞技術犯規後退下火線，何倚富上陣連入2記三分為永倫「止血」，惟第3節完仍落後56：85，南華該節打出33：13比數。

最後一節，永倫憑韓天次和周迎堅率領後備力量打出風采，聯手何倚富和陳可鈐轟「三分雨」，趁南華防守警惕傾力反撲，一口氣打出20：2攻勢縮窄差距，更讓對方外援安德拉吞「T Foul」。惟讓永倫收復失地的時間所剩無幾，最後一分鐘「紅軍」仍手握20分優勢，最終南華以102：83勝出，於總決賽先拔頭籌。

數據方面，南華主力控衛曾湛元交出「MVP」級別表現，其中三分球6中4、全場16射11中，轟全場最高31分，外加7籃板4助攻；朱亮貢獻19分8籃板3偷波；安德拉交出「雙雙」的17分18籃板2封阻；蘇柏軒命中3球三分取得13分，葉耀邦有11分8籃板進帳。永倫方面，後備上陣的何倚富全場射入4記三分、獲全隊最高的14分，隊長周迎堅砍入12分，余理洋手感回暖取10分，蓋帝斯和泰那分別有14分和11分10籃板，惟兩人下半場沒有分數進帳。