佘繕妡再締歷史！膺多哈大獎賽女重冠軍　

曾在青奧、世青、世大運等大賽打響名堂的香港重劍好手佘繕妡，成功第一次贏得成人組國際大賽的冠軍！多哈時間周日（香港時間周一凌晨）於多哈大獎賽憑超卓表現，連挫強敵首度躋身決賽，最終以15：7大勝愛沙尼亞對手迪霍慈，贏得個人首個大獎賽錦標，正式奠定「後江旻憓時代」港隊女重新劍后地位。

世界排名28的佘繕妡於多哈舞台愈戰愈勇，淘汰排名比自己高的對手展現實力，包括擊敗法國及瑞士的劍手而進入16強後，面對「世三」意大利的莉茲，這位23歲港將「決一劍」贏11：10。其後於8強再以15：11力挫愛沙尼亞的安治，乘勢於4強以14：11淘汰2023歐洲運動會金牌得主烏克蘭劍手菲比貝胡娜，晉身決賽寫下個人最佳成績。

決賽面對世界排名第6的迪霍慈，佘繕妡以主動打法迅速取分及領先，並逐漸拉開比分，最終佘佘以11：3大比數進入最後一節，並以15：7封后，成為江旻憓後，港隊歷來第2名重劍港隊女將收穫大獎賽冠軍。

成名於學界時期的佘佘早已在亞洲賽事露鋒芒，近年來更成功染指一籃子世界性青少年賽事獎項，寫下多項創史，包括2018年青奧兩面銀牌、同年再奪世青冠軍；2022年代表美國聖母大學勇奪NCAA個人賽冠軍；而2023年更在成都世界大學生運動會贏得個人賽金牌。連串輝煌紀錄伴隨她成長，如今再冠以大獎賽劍后光環，為港隊開創新章。