維拉慘中「歐聯魔咒」　失分兼折將

周一(27日)凌晨英超爆出冷門，阿士東維拉主場出擊迅速入波領先，但被護級份子韋斯咸逼和1比1，連續2場聯賽失分，爭入前4再受打擊。維拉近6次踢完歐聯後嘅英超賽事都不勝，似乎中咗「歐聯魔咒」。

阿士東維拉原本開局不俗，開波8分鐘打開紀錄，奧尼屈堅斯作出妙傳，由積及藍斯射入，奧尼屈堅斯取得加盟維拉以來，第39次英超賽事助攻，加上入61球，令佢成為繼艾邦拉荷之後，維拉史上第2位累計創造100個英超入波嘅球員，奧尼屈堅斯只係用169場就做出呢項壯舉，比艾邦拉荷少108場，可見呢位29歲英格蘭國腳效率極高。

不過，阿士東維拉未能力保勝果，戰至70分鐘被韋斯咸後衞艾馬臣柏美尼頂入扳平，繼上輪打和阿仙奴2比2，上周中歐聯0比1不敵摩納哥後，連續3場不勝，落後英超第4位曼城4分。屋漏偏逢連夜雨，維拉中堅泰朗明斯今仗傷出，呢位「玻璃腳」可能又要長抖。

值得一提，維拉近6次踢完歐聯後，緊接嘅聯賽都失分，錄得3和3負，反映球隊兵力不足，難以兼顧兩項大賽。維拉將於周四(30日)凌晨歐聯主場對些路迪，意味下輪英超作客狼隊，隨時又失分。