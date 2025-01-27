【潮玩3X3】操場變身羽毛球賽場　戶外運動新體驗

羽毛球是全球極受歡迎的運動之一，大家多留意的都是在室內賽場上揮拍，不過隨著時代變遷，戶外羽毛球已漸成為新流行，這股熱潮近年已來到香港。為了將這項運動帶入社區，由中國香港羽毛球總會（羽總）及中國香港戶外羽毛球總會聯合主辦，世界羽聯會員資助計劃及康樂及文化事務署資助的「學校體育推廣計劃-戶外羽毛球：學校巡迴示範」計劃，周四（23日）來到香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，除了向學校贈送裝備，6位港隊羽球好手即更席示範，與全校近百名學生互動對打，讓學生們感受到戶外羽毛球的魅力。

有別於室內羽毛球，這項運動打破了傳統場地的限制，無論是在公園、操場還是沙地，戶外羽毛球都能輕鬆開打，參加門檻低，除了單打及雙打外，還特別增設三打三玩法，羽總是日深入校園，邀請6位港隊成員包括葉姵延、李晉熙、林家滔、鍾晴、朱穎姿和洪可昕，與學生暢談職業運動員的心路歷程外，更為一眾小學生進行示範，讓參加者了解戶外羽毛球的基礎球例技巧和玩法。

踏入巡迴計劃的第3個年頭，羽總主席湯偉倫期望能進一步擴大這項運動的影響力，讓更多人認識並參與戶外羽毛球：「羽毛球是全球最受歡迎的運動之一，根據世界羽毛球聯會的資料，它是僅次於足球和籃球的第三大運動，吸引了無數的目光。在香港，羽毛球同樣是最受歡迎的球類運動之一。今次特別安排東亞運女單金牌得主葉姵延，以及世界青少年男雙金牌得主李晉熙等球手為大家示範和分享他們的經驗，希望這次活動不僅能讓同學們了解新興的戶外羽毛球，更能感受到運動員堅毅不屈的精神，激勵大家永不放棄，勇往直前。」

目前於香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學就讀中四的港隊青年軍成員朱穎姿，今日首度以運動員身份與師弟師妹互動，輪流落場跟學生親身對打，她開心指機會難得：「我平日以學生身份來到學校，今天第一次以港隊運動員的身份和大家一起打羽毛球，心情真的很愉快，雖然有點緊張，但更多的是興奮，因為這樣的機會不常有。」朱穎姿表示希望能有未來更多的校訪活動，讓同學們有更多機會接觸羽毛球，以及全職運動員的日常：「我現在是中學部的羽毛球校隊成員，無論是羽毛球、乒乓球等其他運動，校方都給予我們很多支持和鼓勵。剛才羽總也送了一些戶外羽毛球的設備給學校，為學校的羽毛球活動提供了良好的基礎，這些支持對於推廣戶外羽毛球運動都非常重要，從而激發更多學生對羽毛球的興趣。」

中國香港羽毛球名將葉姵延（黑妹）2024年3月宣布掛拍後，今次作為退役運動員再度參與學校巡迴示範，葉姵延表示相當享受用另一個角色貢獻球圈，特別提到今天看到小學生們踴躍舉手提問，讓她感受到小朋友對戶外羽毛球的興趣：「看到這麼小的孩子敢於提問，真的很讓人驚喜，他們對運動員的分享充滿好奇和熱情，這種互動不僅激勵了學生，也讓運動員感受到傳承的責任感。戶外羽毛球的吸引力在於不受特定場地所限，跳出室內體育館也能享受羽毛球的樂趣，為學生提供更多參與運動的機會和選擇，讓他們有多元化的發展。」