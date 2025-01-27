巴塞狂勝　天才中場「美斯上身」創造4球

費明盧比斯今場射入2球及2次助攻。(Getty Images)

周一(27日)凌晨西甲，巴塞隆拿主場以7比1大勝華倫西亞，中場費明盧比斯創造4球，成為自2019年美斯之後，首位單場聯賽射入2球及2次助攻嘅巴塞球員，亦係隊內近17年最年輕做出呢項壯舉嘅新星。

巴塞隆拿屬於爭標勁旅，華倫西亞已淪為護級份子，雙方實力相距懸殊，開賽3分鐘，法蘭基迪莊入波打開紀錄，僅過5分鐘費倫托利斯勁射入網。跟住輪到費明盧比斯表演，先係助攻拉芬夏比洛尼入波，然後自己梅開二度，巴塞上半場領先5球。

換邊之後，華倫西亞雖然由曉高杜羅入波追番1球，但巴塞隆拿再憑費明盧比斯傳畀羅拔利雲度夫斯基射入，加上對手施薩達列加擺烏龍大勝7比1，排第3位，落後榜首皇馬7分。

費明盧比斯成為今場主角，以21歲零260日成為巴塞近17年最年輕單場西甲創造4球嘅球員，僅次於2008年3月嘅保贊(20歲零208日)。

另外，17歲翼鋒拉明耶馬今場有1次助攻，成為踏入21世紀以來，歐洲5大聯賽單季取得10次助攻最年輕球員，巴塞「青春風暴」威力強大。