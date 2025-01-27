羅拔臣獲澳洲頒授OAM榮譽　3月將來港爭逐大獎賽

被譽為是史上最偉大的非英國桌球手羅拔臣，獲澳洲政府授勳OAM榮譽，周日（26日）在澳洲國慶日榮譽名單榜上有名，以表揚他在桌球壇的貢獻。

OAM榮譽是澳洲授予公民的最高榮譽，類似英國MBE「封爵」的榮譽，是該國給予的最高表揚。有「墨爾本機器」之稱的羅拔臣，自1998年成為職業桌球手，並由墨爾本移居英國，於2003年奪得21歲以下世界冠軍，3年後在格蘭披治大獎賽獲得他生涯首個排名賽錦標。

至於他職業最輝煌時刻，相信是2010年世錦賽決賽擊敗杜治，成為首位在克魯斯堡劇院捧走冠軍錦標的澳洲人，同時也是繼霍賓及杜赫迪之後，史上第3位贏得世界冠軍的非英國球手。

42歲的羅拔臣曾三度奪得全英賽冠軍及兩奪大師賽錦標，目前擁有24個排名賽冠軍，當中包括今季的英格蘭公開賽，而自2006至2022年間，他連續每年都至少贏得一個職業冠軍，更4次坐上世界「一哥」寶座。

育有一對仔女的羅拔臣更是當今僅有4人之一、生涯累計轟出900桿「破百」的球手，當中包括5桿147。世界桌球總會及世巡賽官方均特別向羅拔臣被授OAM送上祝賀，並在聲明中表示：「這是羅拔臣實至名歸的榮譽，20多年來，他一直是這項運動頂尖的傑出運動員，並受世界各地球迷歡迎，他也是桌球運動大使。做得好，羅拔臣OAM！」

目前世界排名20的羅拔臣，肯定可入圍香港於3月4至9日在啟德體育園首辦的職業排名賽-「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」，屆時他與世界TOP32的球手包括「世一」卓林普及奧蘇里雲等頂級球星，將在港爭逐，賽事今天（27日）已正式開售門票，有興趣球迷可到快達票「搶飛」了！