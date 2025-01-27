高級組銀牌　決賽記招　馬希偉：蛇年願望盼外流　

「高級組銀牌」決賽1月30日「大年初二」，下午3時在旺角大球場上演，由東方與理文爭奪冠軍。足總周一（27日）舉行賽前記者會，當中東方翼鋒馬希偉（Timmy），表示會吸收對上兩屆在決賽失利的經驗，又透露蛇年願望希望爭取外流機會。

是日賽前記者會在足總一樓會議室舉行，兩隊皆有代表出席，東方派出主教練盧比度和翼鋒馬希偉，而理文亦有主帥賀蘭特和後衞杜度現身，眾人齊齊上台分享備戰情況。值得一提，決賽當日場內會安排舞獅表演、場刊派發，而足總亦會向入場觀眾送出免費薯片一包，並於賽後派發葡萄氣泡飲品。而比賽更分別設有「決賽最佳球員」及「球迷票選最佳球員」，球迷可投選心目中的最佳球員。

對上兩屆東方同樣不敵傑志屈居亞軍，馬希偉在記招過後接受傳媒訪問，強調自己會將以往失利為動力，盼今屆可以擊敗理文捧盃：「尤其上一屆都幾唔開心，自己有份踢正選，但加時畀人入波，依場算係近期，所以比較深刻。我會吸取之前教訓，喺今屆努力表現自己同執行教練指示。」提到決賽對手理文，Timmy則認為「黃黑軍團」實力強勁，尤其要多加留意射手艾華頓：「之前佢踢東方嗰陣，有做過隊友，自己仲好細個，但喺佢身上學到好多嘢，都期待到時碰頭。」

對於東方早前接連有余在言、吳宇㬢北上發展，Timmy亦為前隊友感開心，自己蛇年願望則希望爭取外流機會：「始終外流令球員有一個更好嘅環境、收入，絕對係好事。蛇年希望愈踢愈好，有外流機會，自己都想外流嘅，但機會有就有，唔使咁心急。」

理文季中陣容經歷不少變動，杜度（Dudu）則認為這在足球世界上十分正常：「球員加入同離開好常見，有時外援嚟到香港唔適應，但我都好開心球隊簽入咗一名新後衞，可加強隊內競爭，同埋幫助球隊，期待喺佢身上學習，同埋拍住佢一齊比賽。」另外，Dudu亦分享道其蛇年願望：「首要係保持健康，盡量幫助球隊，嚟緊當然想贏到銀牌冠軍先，不過東方實力好強，尤其巴科爾更加唔可以走漏眼！」