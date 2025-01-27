港超聯　「歐冲」回歸本地球壇　加盟九龍城

「歐冲」回歸本地球壇！九龍城周一（27日）在社交平台，宣布中場歐陽耀冲會加盟球隊，將穿上89號球衣。而「歐冲」亦成為這支區隊下半季，繼田中芳拓、姜浚賢、辛尼、龍梓軒和封天詠後，第6位簽入的新兵。

現年35歲的歐陽耀冲，去年曾效力標準流浪，在半季各項賽事上陣8場，兼攻入1球。但他之後轉投日本J3球隊讚岐釜玉海，更於9月14日作客對金澤塞維根後備上陣數分鐘，成為首位在日本職業聯賽上陣的香港球員，惟去年底已約滿離隊。

值得一提，九龍城在上周發布的賀年影片，其實已一早出現過「歐冲」的身影，當時他在片尾出現向球迷拜年，而直至是日終獲正式官宣加盟。歐冲則表示今次重返港超，希望將日本所學的技術展示給球迷看，同時將過往的經驗帶到九龍城，推動年輕球員進步。

【歐陽耀冲檔案】

出生日期：1989年7月11日（35歲）

身高: 1米75

體重：65kg

司職 : 中場

球衣號碼：89

曾效力球會 : 香港08、華家堡、南華、橫濱FC(香港)、葡萄牙體育會(葡萄牙)、洛里什(葡萄牙)、貴州智誠(中國)、夢想FC、和富大埔、YSCC橫濱(日本)、岩手盛岡仙鶴(日本) 、標準流浪、讚岐釜玉海(日本)

現效力球會：九龍城