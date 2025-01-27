矛盾對決先求唔輸　般尼硬淨半和靠得住

英冠激爆前列對決，「3哥」般尼主場硬撼榜首列斯聯。呢場可謂「矛盾之戰」，般尼防守向來密不透風，尤其喺主場出擊，初段往往抱住先求唔輸嘅原則，保守到暈，遇上火力澎湃嘅列斯聯，必有應付對策，強強對撼一於捧半場和。（周二凌晨4時開賽）

睇番積分榜，查實般尼只係落後列斯聯3分，即係今場贏波就會追到同分，對爭逐前2嘅直接升班席位，確係非常關鍵。般尼主帥柏加之前帶過般尼茅夫重返英超，爭升班經驗唔使懷疑，上場作客大炒普利茅夫，半場已經收起多位主力，擺明為今場大戰留力。

般尼喺柏加帶領下防守大過天，今季28輪聯賽只曾兩敗，而且僅失9粒，係英冠唯一失波仲喺個位數嘅球隊，單計主場只係失咗4粒咁大把，極度硬淨，其中近9場主場有8次開半場和，當中7次係「窿窿」，意味佢哋無論對咩對手，都採取先求唔輸嘅策略，下半場再伺機而行。

同般尼「最堅硬嘅盾」啱啱相反，列斯聯係「最銳利嘅矛」，今季28輪聯賽狂轟53球，火力冠絕英冠。不過要留意，同主場12勝2和1負成績相比，呢支榜首球隊作客只得5勝6和2負，勝率38%，客場表現明顯打折扣，單計近5場作客就贏得兩場，今場遇上爭升班強敵，自然唔敢輕舉妄動。況且呢類強強對決，大家都以唔輸為目標，早段難免踢得較保守，摸熟對手再睇下有冇機會，半場和捧得過。

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