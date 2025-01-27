熱刺如炒澳普　要畀天價賠償

英超熱刺又輸1場，不敵李斯特城後，近7場聯賽1和6負，排名跌至15位，雖然仲未有降班危險，但主帥普斯迪高路壓力沉重，據報熱刺炒佢亦有困難，皆因熱刺當初同「澳普」簽約4年，如果炒佢，熱刺要賠超過1,200萬鎊。(約1.16億港元)

普斯迪高路上季接掌熱刺教鞭，簽約4年，年薪500萬鎊，合約總值2,000萬鎊，「澳普」教咗一年半，上季成績唔差，聯賽排第5，有得打歐霸盃，但今季成績大倒退，近期聯賽表現更一瀉千里，近兩場輸畀愛華頓同李斯特城兩支護級隊，情況惡劣。

當被問及帥位危機，普斯迪高路坦白回應：「邊個知？」佢話其實球隊職球員都已經盡晒力，亦可以做得更好，但傷兵實在太多，又未能及時補充人腳，所以真係冇計。

球隊成績愈踢愈差，有球迷將矛頭指向主席利維，仲拉橫額抗議，寫住「24年、16個領隊、1個獎盃，係時候改變」。

熱刺近年炒領隊賠咗唔少錢，當年炒摩連奴據報賠償2,000萬鎊，之後炒紐奴亦賠咗1,400萬鎊，炒即將約滿嘅干地，亦要賠400萬鎊，如果今次又炒普斯迪高路，熱刺又要做老襯。