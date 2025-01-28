學界精英賽12強誕生　英華協恩全勝晉級爭衞冕

全港學界精英籃球比賽上周日（26日）完成第一階段賽事，其中上届冠軍的英華書院和協恩中學以小組賽3戰全勝晉級爭衞冕，而拔萃男書院和英華女學校亦未逢敵手衝擊次階段。至於第二階段分組形勢亦已出爐，其中男子組同被列入X組的嗇色園主辦可藝中學、張振興伉儷書院和北角協同中學將成為「死亡之組」，女子組有港九區D1冠、季軍的英華女學校和拔萃女書院合演「老對手」對決。第二階段首日比拼將於下周四（2月6日）假東昌街體育館上演。

由上屆MVP蔡浩東領銜的英華書院，今屆變陣下仍未受挑戰，以全勝戰績殺入次階段，與同以首名出線、港九區D1第6名的漢華中學及德信中學同處W組。梁民雄領軍的嗇色園主辦可藝中學以3戰全勝姿態首名出線，第二階段與勢均力敵的張振興伉儷書院和北角協同中學一同被編入X組。

至於首度亮相精英賽的地利亞修女紀念學校（吉利徑），在首階段僅負可藝取得2勝1負成績，以B組次名闖第二階段賽事，將硬撼Z組的葵裘錦秋和男拔。Y組則由寶覺中學迎戰挑戰者博愛醫院陳楷紀念中學和滙基書院（大坑東）。

女子組方面，學界「神之隊」協恩中學在第二階段的賽程相對較軟，將與次名出線的弘立書院和漢華中學爭8強資格。拔萃女書院和浸信會永隆中學在首階段的「死亡D組」突圍而出，而同組的滙基書院（大坑東）無緣晉級，女拔萃第二階段與英華女學校在W組碰面，合演港九區D1冠軍和季軍之間的對決。至於同樣有力競爭冠軍的裘錦秋中學（葵涌）和浸信會永隆中學則分別列入X組和Z組。

第二階段晉級隊伍及抽籤結果

男子組

W組：英華*、漢華*、德信

X組：可藝*、張振興、北角協同

Y組：寶覺*、陳楷、滙基

Z組：葵裘錦秋*、男拔*、地利亞吉利徑

女子組

W組：英華女校*、女拔、銘基

X組：葵裘錦秋*、青中*、寶覺

Y組：協恩*、弘立、漢華

Z組：永隆*、青年會*、九龍真光

註：*為第一階段小組賽首名出線、其餘則為次名出線

第二階段小組賽賽程

日期 地點 時間

2月6日（周四） 東昌街體育館 2:00pm-8:00pm

2月7日（周五） 深水埗體育館 10:00am-2:00pm

2月9日（周日） 官涌體育館 11:00am-5:00pm