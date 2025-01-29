【官宣】尼馬回歸山度士　招攬7星打造南美夢幻隊

巴西球王尼馬喺歐洲闖蕩12年後，終於鳥倦知還重返巴甲，母會山度士嘅會長泰斯拿周三(29日)宣布尼馬童話式回歸，今周完成體測後將簽約半年。巴西傳媒報道，尼馬更會運用自身影響力，幫山度士招攬保羅普巴、沙治奧拉莫斯等7大球星，打造南美夢幻隊！

世界最高轉會費紀錄保持者尼馬，日前同沙特豪門希拉爾提前解約後，外界已瘋傳佢會重投母會山度士，呢支老牌球會今季升班再戰巴甲，會長泰斯拿周三喺社交網發文：「時間到了，尼馬。你回到你的人民、回到你的家、回到我們熱愛的球會時間到了，歡迎回歸，再次穿上神聖的球衣。」

轉會權威Fabrizio Romano報道，尼馬會喺今個星期內返巴西完成體測，暫時會先簽約6個月。巴西媒體《UOL》更爆料，指尼馬已經主動聯繫7位球星進行游說招攬，包括保羅普巴、沙治奧拉莫斯、馬些路、堤亞高施華、艾法美路、里安度柏利迪斯同甘素。

報道指保羅普巴、堤亞高施華、馬些路同沙治奧拉莫斯都係自由身，尼馬認為佢哋嘅經驗會好有價值；富明尼斯嘅甘素同羅馬嘅里安度柏利迪斯，合約都會喺今年完結；祖雲達斯中場艾法美路仲有1年合約，但就係山度士重建計劃核心，而尼馬就係打造夢幻隊嘅關鍵人物。

現年32歲嘅尼馬2009年喺山度士出道，至2013年間為一隊上陣225場攻入136球，並協助山度士奪得2011年自由盃冠軍，其後轉投西甲巴塞隆拿。2017年尼馬以破世界紀錄轉會費2.22億歐元轉投巴黎聖日耳門，2年前再改投沙特豪門希拉爾，相隔12年後終於再重返山度士懷抱。