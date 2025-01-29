【有片】「比利」游說尼馬回巢：批准你繼承王座

巴西前鋒尼馬出道嗰陣被譽為「新比利」，兩代球王都係山度士嘅Icon，感情匪淺。山度士官方就製作一段超感人影片，利用AI技術重現已故球王比利嘅聲音，公開游說尼馬回巢。比利嘅女兒亦慶祝爸爸欽點嘅「接班人」回家。

依家喺網上瘋傳嘅「尼馬回歸」影片，收錄咗尼馬細細個喺山度士出道到重返母會嘅片段，亦穿插比利嘅經典片段，不過重點係旁白，用AI技術重現嘅比利聲音表示：「我喺上天見到一切，困難嘅時刻、傷心嘅城市、黑暗嘅村落，我嘅王座仍然懸空、我嘅波衫被收起，冇一個繼承人出現。事實上，我知道有一個人可以承繼我件波衫，你知唔知邊個？唔單止山度士，成個巴西都需要你。聽從你嘅內心、返去你嘅屋企、你嘅城市、你嘅人民，我批准你承繼我嘅王座同皇冠。」

尼馬返山度士繼承10號波衫，消息令巴西球壇振奮，自山度士會長泰斯拿證實尼馬回巢後，山度士推出嘅虛擬「球迷貨幣」(fan token)，短時間之內急升10.6%，最新幣值係每1個單位3.16美元。