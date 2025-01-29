沉冤得雪！史基利打甩紅牌 奧利華有咩後果？

阿仙奴上場對狼隊嘅英超賽事，小將利維斯史基利爭議性被紅牌驅逐，賽後輿論全面聲討球證奧利華「亂吹」，加上佢同曼城金主公開嘅「利益關係」，令人質疑佢嘅執法誠信。英超獨立委員會周三(29日)宣布，史基利嘅紅牌為誤判，停賽即時撤銷，不過主角奧利華雖然證實犯錯，但「波照吹」唔會受任何處分。

英足總發聲明表示：「獨立委員會同意史基利被錯誤驅逐離場，3場停賽刑期即時撤銷。」有統計顯示，奧利華歷來8次向阿仙奴球員出示紅牌、14次罰阿仙奴輸12碼，兩項數字都係英超之冠，而奧利華就從未趕過曼城球員出場。有趣嘅係，奧利華曾獲邀去阿聯酋執法「搵外快」，吹1場比賽酬勞係3,000鎊，足足係英超酬勞嘅2倍，仲包埋豪華頭等機票，而請佢去嘅人就係曼城老闆文梳亞。

奧利華趕史基利出場被確認為「誤判」，不過英國職業裁判員公司(PGMOL)就繼續「攬」佢，今個周六(1號)英超繼續執法葉士域治對修咸頓、13號再吹埋愛華頓對利物浦嘅英超補賽，就算犯錯都完全唔需要負上任何後果。