【歐聯】PSG近仗特醒萬事勝意

巴黎聖日耳門爭出線萬事勝意，PSG上輪4比2戰勝強敵曼城，歐聯爭出線重回正軌，現時得10分排22位。對手史特加同樣得10分，但得失球較差排喺出局邊緣嘅24位，今場可以話係淘汰賽，勝方出線附加賽，落敗一方有可能被踢出局。論實力無疑PSG較強，加上佢哋近6場5勝1和，今場有力反客為主，開出客勝。（周四凌晨4時開賽）

PSG上輪反勝曼城全取3分，係一場真正嘅「救命波」，贏波後總算重返附加賽出線區域，不過出局危機仍未解除，因為現時同樣有10分嘅球隊仲有賓菲加、士砵亭同史特加，今場同史特加正面對決又係另一場生死戰，贏波先可穩住附加賽席位，若然打和，則得失球較佳嘅PSG着數，不過相信教練安歷基唔會冒險求和，而係盡全力擊敗對手確保出線。

睇番PSG近期表現已經重回正軌，近6場5勝1和，高踞法甲榜首，上場法甲對蘭斯賽和1比1有留力之嫌，皆因今場對佢哋出線太重要，搞到5連勝斷纜，今場對史特加先見真章。

史特加上場德甲亦輸波，淨吞緬恩斯兩蛋而回，似乎同樣留力今仗，而且形勢對史特加更不利，和波都有可能出局，今場焗攻之下，將令PSG有更多進攻空間，開出客勝機會更高。

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