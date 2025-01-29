【歐聯】曼城搶分騷　齊齊發大財！

今晚好波連場，歐聯上演最後一輪「聯賽」階段，18場比賽同時間開波，今屆採用新賽制，爭出線形勢十分激烈，充滿無窮變數。現時只有利物浦、巴塞隆拿穩入16強，上屆決賽球隊皇家馬德里及多蒙特仍要為直接出線資格搶分，兩大豪門曼城、巴黎聖日耳門更加瀕臨出局，勢必豁出去一搏。

堂堂2023年歐聯冠軍曼城，正面臨出局危機，「藍月亮」今仗主場出擊，必須擊敗布魯日，先至可以出線，肯定會全力搶攻爭勝。不過「藍月亮」防線不穩，壓前進攻之下，後防難免暴露更多空位，布魯日擅長穩守突擊，隨時可以偷襲得手入波。翻查曼城近6場歐聯有5次總入球開4球或以上，一於揀中位數3.5球嘅入球大，齊齊發個新年財。（Now 643周四凌晨4時直播）

根據歐聯新賽制，起碼要排第24位，先至可以獲得附加賽資格，曼城落後第24位史特加及22位巴黎聖日耳門2分，呢兩隊將於今輪交鋒，意味最少有1隊會失分，加上曼城只要擊敗第20位布魯日，就可以憑較多淨得球，反超前對方，呢支英超豪門目標非常鮮明，贏波就出線，失分就出局。「藍月亮」畢竟大賽經驗豐富，中前場擁有艾寧夏蘭特、菲爾科頓、奇雲迪布尼等猛將，上場英超反勝車路士3比1，亦有助振奮軍心，要攻入布魯日大門，並唔困難。

不過，曼城主攻型踢法，令後防經常出現漏動，基爾獲加離隊後，缺乏右後衞人選，近期需要中場馬菲奧斯紐尼斯客串右閘，成為「藍月亮」最大弱點，上輪歐聯領先2球，以2比4倒輸畀巴黎聖日耳門，馬菲奧斯紐尼斯要負上唔少責任，曼城有前冇後，今仗難保清白之身。

另邊廂，比利時球隊布魯日打和就可以獲得附加賽資格，必然採取保守戰術，但唔可以忽視佢哋反擊力，今屆曾擊敗另一支英超球隊阿士東維拉，有助增加今仗入波信心。值得一提，布魯日曾於2021年歐聯分組賽2次對曼城，雖然皆大敗收場，但都可以破蛋，3.5球入球大更值博。

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