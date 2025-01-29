高級組銀牌　賽前許願　葉鴻輝顏樂楓：我要捧盃！

東方與理文周四（30日）大年初二，假旺角大球場正面交鋒，爭奪「高級組銀牌」冠軍，兩隊主力葉鴻輝及顏樂楓賽前許下新年願望，盼收穫錦標，在蛇年打響頭炮！

「高級組銀牌」決賽自2022至23球季起，一直被安排至農曆新年期間舉行，即將連續第3季出戰的東方門將葉鴻輝，打趣道在這段時間備戰球賽「阻住自己拜年」，但認為大時大節能吸引更多球迷入場，帶動氣氛，期望捧盃而回，為餘下賽事打下強心針：「決賽擺喺新春期間踢，球迷當嚟睇賀歲波，入場意欲大咗，氣氛亦比平時好，而且我哋有幾個主力離隊，如果仲捧到盃，就會令大家更加有信心行落去。」

東方對上兩季皆於「高級組銀牌」鎩羽而歸，「阿輝」提醒球員實行教練團部署，以免重蹈覆轍：「去到決賽一定係五五波，最緊要係跟實教練指示，始終到時有球員失準，隨時對比賽走勢有好大影響。」

另一邊廂，今季中經歷易帥及新援陣容大幅變動的理文，隊長顏樂楓就視今場「高級組銀牌」決賽為球隊的一大轉捩點，又希望重演2018/19球季球隊於「菁英盃」奪標的致勝方程式：「我哋攞『菁英盃』嗰季都係季中有啲變化，簽咗幾個新球員，最後就攞咗冠軍，希望今年又係咁樣，如果我哋攞到冠軍，呢場比賽可能成為球隊嘅轉捩點都唔出奇，今季嘅信心就會由呢場開始打番嚟。」

繼2019/20球季再度殺入盃賽決賽，當時效力東方的艾華頓貢獻1傳1射，最後理文以0比2憾負東方，從昔日對手變成隊友，「光頭」笑言已囑託艾華頓今場要照辦煮碗，攻破對手大門：「成日都記住嗰場嘅遺憾，我有提醒艾華頓，我話你決賽照咁樣入得㗎喇，但係你記住今次係要入『阿輝』(東方門將葉鴻輝)！」