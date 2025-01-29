【歐聯】皇馬搏到盡半大好「錢」途

新正頭皇家馬德里大展鴻圖，「銀河艦隊」將變身「銀行艦隊」，歐聯最後一輪作客法甲球隊比斯特，為爭出線定必毫無保留，皇馬上輪大勝薩爾斯堡5比1後，現時排16位，入附加賽問題不大，但為爭前8名直接出線資格，今場肯定拚盡，佢哋近5場歐聯4次半場開2球或以上。比斯特近期失球頗多，今場半場多交收屬意料中事，吼實1.5球半場大。（Now 638周四凌晨4時直播）

皇馬喺上場大炒薩爾斯堡之前，只係排20位，但贏波後亦只係以12分排16位，想要爭入前8名直接出線16強，要符合多個條件，首先當然係今場必須贏波，而且要盡數對手，希望攞到較多得球，最後就要寄望排名畀佢哋前嘅15分或以下球隊失分先得，既然仲有機會，「銀河艦隊」都要盡人事。

預計皇馬今場會由頭攻到尾，希望能夠盡早打開紀錄，加上基利安麥巴比同洛迪高高斯腳風順，就算雲尼斯奧斯祖利亞黃牌夠數停賽，仲有巴謙戴亞斯喺度，加上佢哋近5場歐聯4次半場開2球或以上，開出半場大機會甚高。

對手「歐洲賽新丁」比斯特今屆7戰得13分排第13取得附加賽入場券，已屬超額完成，不過比斯特排名高過皇馬，數字上仲有機會爭入前8，先決條件係今場必須取勝，因此佢哋同樣唔會縮。

不過呢支法甲球隊今場遇着「剋星」，皇馬前鋒麥巴比效力巴黎聖日耳門（ＰＳＧ）期間，曾經10次同比斯特交手，ＰＳＧ取得9勝1和，麥巴比射入9球，其中5次作客比斯特，佢都有波入，總共有7球進帳，相信比斯特今場防線會有難。

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