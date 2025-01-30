曼城反勝布魯日驚險晉級　附加賽鬥皇馬或拜仁

全新版本歐聯嘅聯賽階段周四(30日)凌晨結束，8支直接出線同16支參加附加賽球隊名單揭盅。今輪非勝不可嘅落難豪門曼城，主場對布魯日半場一度落後0比1，好在下半場發力連轟3粒，有驚無險反勝3比1晉級。不過曼城掹車邊出線後再遇硬仗，附加賽將會惡鬥皇家馬德里或拜仁慕尼黑。

賽前排25位嘅曼城今仗精銳盡出，順利控制戰局但入唔到波，根度簡曾入球又被判詐胡，但布魯日完半場前一次簡單攻勢，就由安耶迪亞接應傳中射入。陷入絕境嘅曼城下半場發力，高華錫53分鐘追成平手，62分鐘靠對方擺烏龍反超前，77分鐘再由沙雲奴接應長傳射入，3比1反勝布魯日。

英超4支歐聯代表全部晉級，利物浦、阿仙奴同阿士東維拉都躋身前8名直接入16強，曼城贏波升上第22位，不過附加賽將會面對排第11或12位球隊，兩個席位正正係皇家馬德里同拜仁慕尼黑兩大班霸。歐聯淘汰賽抽籤喺周五(31日)舉行，兩回合附加賽就喺2月11/12日同2月18/19日上演。

曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「我哋值得出線，今季球隊出現幾千萬個問題，不過未來兩個星期會有好多傷兵回歸、新球員上陣，我哋會變得更強。」對於附加賽挑戰，哥帥就話：「我唔知佢哋對住曼城係咪好開心，事實係咁冇乜好投訴，拜仁同皇馬都係歐聯王者，如果聽日比賽可能好困難，但兩個星期後就睇下點！」

【歐聯出線名單】

●直入16強(1-8名)：

利物浦

巴塞隆拿

阿仙奴

國際米蘭

馬德里體育會

利華古遜

里爾

阿士東維拉

●附加賽(9-24名)：

阿特蘭大

多蒙特

皇家馬德里

拜仁慕尼黑

AC米蘭

燕豪芬

巴黎聖日耳門

賓菲加

摩納哥

比斯特

飛燕諾

祖雲達斯

些路迪

曼城

士砵亭

布魯日