曼城反勝布魯日驚險晉級 附加賽鬥皇馬或拜仁
2025年01月30日 08:00
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曼城下半場發力反勝晉級。(Getty Images)
全新版本歐聯嘅聯賽階段周四(30日)凌晨結束，8支直接出線同16支參加附加賽球隊名單揭盅。今輪非勝不可嘅落難豪門曼城，主場對布魯日半場一度落後0比1，好在下半場發力連轟3粒，有驚無險反勝3比1晉級。不過曼城掹車邊出線後再遇硬仗，附加賽將會惡鬥皇家馬德里或拜仁慕尼黑。
賽前排25位嘅曼城今仗精銳盡出，順利控制戰局但入唔到波，根度簡曾入球又被判詐胡，但布魯日完半場前一次簡單攻勢，就由安耶迪亞接應傳中射入。陷入絕境嘅曼城下半場發力，高華錫53分鐘追成平手，62分鐘靠對方擺烏龍反超前，77分鐘再由沙雲奴接應長傳射入，3比1反勝布魯日。
英超4支歐聯代表全部晉級，利物浦、阿仙奴同阿士東維拉都躋身前8名直接入16強，曼城贏波升上第22位，不過附加賽將會面對排第11或12位球隊，兩個席位正正係皇家馬德里同拜仁慕尼黑兩大班霸。歐聯淘汰賽抽籤喺周五(31日)舉行，兩回合附加賽就喺2月11/12日同2月18/19日上演。
曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「我哋值得出線，今季球隊出現幾千萬個問題，不過未來兩個星期會有好多傷兵回歸、新球員上陣，我哋會變得更強。」對於附加賽挑戰，哥帥就話：「我唔知佢哋對住曼城係咪好開心，事實係咁冇乜好投訴，拜仁同皇馬都係歐聯王者，如果聽日比賽可能好困難，但兩個星期後就睇下點！」
【歐聯出線名單】
●直入16強(1-8名)：
利物浦
巴塞隆拿
阿仙奴
國際米蘭
馬德里體育會
利華古遜
里爾
阿士東維拉
●附加賽(9-24名)：
阿特蘭大
多蒙特
皇家馬德里
拜仁慕尼黑
AC米蘭
燕豪芬
巴黎聖日耳門
賓菲加
摩納哥
比斯特
飛燕諾
祖雲達斯
些路迪
曼城
士砵亭
布魯日