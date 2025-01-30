維拉4比2大破些路迪　完場睇電話更緊張

英超球隊喺今屆歐洲賽成績唔錯，相隔41年再戰歐聯嘅阿士東維拉最有驚喜，佢哋周四(30日)主場4比2大破些路迪，不過最緊張時刻係喺完場後，成班球員圍埋睇手機等待阿特蘭大賽果，最終確定阿特蘭大贏唔到波，維拉得以保住第8名，直接進身16強。

賽前排第9位嘅維拉，開波5分鐘已由摩根羅渣士「起孖」領先2比0，不過上半場尾段被阿當伊達連追2球，半場踢成2比2。奧尼屈堅斯60分鐘為維拉再次領先，佢7分鐘後有12碼宴客，幸摩根羅渣士補時階段完成「帽子戲法」，帶領維拉贏4比2完場。

完場之後，5勝1和2負嘅維拉仍未確出線前景，因為阿特蘭大當時同巴塞隆拿踢成2比2，如果阿特蘭大最後入球贏波，維拉就會失落前8名席位，一眾球員就喺場中圍住睇教練嘅手機，直到確定阿特蘭大失分，維拉球員同主場球迷即瘋狂慶祝。

維拉領隊艾美利賽後表示：「由上季拎歐聯資格，到今屆歐聯直接晉級，我為球隊上下嘅工作感到光榮。歐聯有好多強隊，我哋有呢個成績好重要，依家係享受嘅時刻，球場氣氛一流！」維拉喺16強對手，將會係阿特蘭大、多蒙特、士砵亭同布魯日其中一隊。