阿仙奴半力反勝基羅納　17歲新星又做英雄

阿仙奴周四(30日)凌晨歐聯，半力出擊下作客2比1擊敗基羅納，以第3名成績直接晉級16強，17歲小將尼華尼利首度喺歐聯擔正，即轟入靚波為球隊攻入致勝球，表現獲得一致讚賞。

阿仙奴只要和波就肯定晉級，領隊阿迪達為聯賽對曼城留力，威廉沙列巴、迪格蘭賴斯、夏維斯、大衞拉耶都退居後備。阿仙奴28分鐘先失，首次上陣嘅巴西門以尼圖魯莽出迎，被丹祖馬單刀輕鬆射入。

控制戰局嘅阿仙奴38分鐘獲得12碼，佐真奴費路操刀建功追平，4分鐘後17歲新星尼華尼利禁區頂放冷箭，閃電為阿仙奴反超前。補時階段阿仙奴再有史達寧12碼宴客，但仍然贏2比1。

阿仙奴以第3名出線，16強會面對意甲或荷甲球隊，4支潛在對手分別係燕豪芬、飛燕諾、AC米蘭或祖雲達斯。

首次喺歐聯做正選即入波，尼華尼利以17歲314日之齡，成為祖迪比寧咸(17歲289日)後，史上第2年輕喺歐聯入波嘅英格蘭球員，阿迪達賽後大讚：「佢用波嘅冷靜、侵略性同影響力令人印象深刻，第1次歐聯踢正選就射入重要入球，確係與別不同。」