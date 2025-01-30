高級組銀牌　東方理文大年初二爭霸

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周四（30日）「大年初二」在旺角大球場上演「高級組銀牌」決賽，由東方硬撼理文。東方今場由葉鴻輝把關，新兵米祖域上演地標戰，與馬高斯扼守中路，林衍廷、梁振邦在中場掃蕩，入球重任落在巴科爾、巴杜姆身上。「黃黑軍團」則由新加盟的余煒廉擔正，黃威、保利臣墮後派牌，施卡達利、保連奴和艾華頓組成前線三叉戟，惟剛由英甲球會韋甘比借入的泰法蘇尼，則未入大軍名單。

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

2 賀爾

6 米祖域

7 巴科爾

9 巴杜姆

16 梁振邦

19 亞歷斯祖

22 梁冠聰

23 馬希偉

27 馬高斯

32 林衍廷

後備：

26 廖富源 [GK]

40 鍾凱文 [GK]

10 費利蒲薩

20 卡路士

28 蕭政

29 劉慶友

33 高銘浩

35 林千裕

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

理文正選：

28 陳嘉豪 [GK]

4 立花稜也

6 胡晉銘

7 保利臣

8 艾華頓

10 黃威

13 李毅凱

20 保連奴

26黃俊皓

55 余煒廉

99 施卡達利

後備：

1 梁興傑 [GK]

25 潘尚希 [GK]

9 安尼亞

11 鄭兆均

12 羅焯熙

16 顏樂楓

17 張憙延

18 鄧筵霑

19 金旻奎

31 翁煦濤

「高級組銀牌」決賽在周四（30日）大年初二，在旺角大球場上演，由連續3季躋身決賽的東方，硬撼上季聯賽冠軍理文。東方對上兩次皆憾負，今仗勢必奮力圓錦標夢；「黃黑軍團」為衝擊隊史首個銀牌冠軍，同樣會搏到盡，超強戲碼，球迷萬勿錯過！（on.cc東網周四下午3時按次收費直播）

東方在今季「高級組銀牌」8強先1球力克冠忠南區，4強再以3比1淘汰標準流浪，在疫情停辦後連續3次殺入決賽。東方對上兩次冠軍戰同樣不敵傑志，只能屈居亞軍，今次面對去季聯賽盟主理文，主教練盧比度（Chino）預計同樣相當惡踢，盼球員全力以赴：「理文係本地其中一支出色嘅球隊，加上我哋失去咗幾名主力，實在係好大挑戰。不過決賽一場過，係五五波嚟，希望球員可以喺農曆新年踢場好波。」

東方緊接周日（2月2日）便會在聯賽惡鬥傑志，Chino笑言比賽頻密之下，今場會力爭在90分鐘內與對手分出勝負：「無論賽果係點，唔該都唔好踢到加時，或者互射十二碼。咁樣對我哋係最好，因為星期日我哋仲有場聯賽要踢。」陣容方面，兩名新兵米祖域、卡路士有望演地標戰，另「Fat Gor」林衍廷刑滿復出。

理文上場聯賽千辛萬苦以4比3擊敗北區，帶領球隊豪取兩連勝的主教練賀蘭特（Matt），形容近期球隊狀態有所提升，作為自己任內的首個決賽，他期望球員發揮出自信的表現：「上星期連贏兩場之後，大家士氣方面絕對有提升，亦都證明球隊成長方向係正面，變得愈來愈好，我對班球員好有信心，最緊要保持冷靜同百分百專注，令球迷可以盡情享受一場激戰。」

賀蘭特（Matt）指新兵已與球隊磨合一段時間，令外界認為球隊人腳方面比較佔優，但東方仍擁有優秀的教練團隊及外援，實力始終不能小覷：「雖然兩隊季中陣容都有變動，唔多唔少會影響球隊今場整體部署，但『Chino』（盧比度）已經教咗東方4、5年，係一位好有經驗同熟悉球隊嘅敎頭，今場硬仗我哋依然要小心應付。」陣容方面，周二（28日）落實重返理文的中堅余煒廉，可於今場候命。

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 6.米祖域 27.馬高斯19.亞歷斯祖

中場：32.林衍廷 16.梁振邦 23.馬希偉

前鋒：10.費利浦薩 7.巴科爾 9.巴杜姆

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：2.周子謙 13.李毅凱 5.杜度 4.立花稜也

中場：99.施卡達利 16.顏樂楓 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.羅沙