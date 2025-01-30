高級組銀牌　東方1球挫理文奪冠

周四（30日）「大年初二」在旺角大球場上演「高級組銀牌」決賽，由東方硬撼理文，吸引4,495名球迷入場觀戰。東方憑射手巴杜姆上半場一「槌」定音，最終以1球小勝而回，繼2019/20球季後重奪銀牌冠軍，兼第12次贏得這項獎盃。

東方今場由葉鴻輝把關，新兵米祖域上演地標戰，與馬高斯扼守中路，林衍廷、梁振邦在中場掃蕩，入球重任落在巴科爾、巴杜姆身上。「黃黑軍團」則由新加盟的余煒廉擔正，黃威、保利臣墮後派牌，安尼亞頂替熱身受傷的保連奴，與施卡達利和艾華頓組成前線三叉戟，惟剛由英甲球會韋甘比借入的泰法蘇尼，則因未完成註冊手續，不入大軍名單。

開局戰況膠着，直至12分鐘理文先有中目標攻門，李毅凱與隊友撞牆後，殺入禁區起腳但太正。6分鐘後輪到施卡達利開出角球，黃威頭槌又未能考驗門將葉鴻輝；然而先開紀錄一方卻屬東方，32分鐘巴杜姆接應角球近門頂入，不過林衍廷之後卻受傷退下火線。39分鐘東方差點再下一城，巴科爾一度將皮球送入網窩，可惜旁證指他越位在先。臨完半場理文亦有黃金機會，艾華頓交橫，黃威起腳被葉鴻輝撲出，東方領先1球返入更衣室。

易邊後理文急起直追，先有施卡達利推大位起腳但高出。62分鐘立花稜也斬入禁區，保利臣僅僅頂斜。「黃黑軍團」之後一口氣換入劉家喬、金旻奎，惟反而東方埋門更入肉，71分鐘費利浦薩轉身一抽，被陳嘉豪飛身撲出。尾段理文一次角球攻勢，張憙延控定後卻射不中目標，最終東方維持贏1比0，成功捧走冠軍。

東方主教練盧比度（Chino）在幾位主力離隊後，曾形容球隊爭取聯賽「實際上不可能」，但他賽後解釋，即使奪冠機會不大，但絕不會放棄任何錦標：「之前講錯咗，雖然走咗幾個主力，令球隊攞冠軍嘅機會低咗，但我哋絕對唔會放棄任何錦標，因為呢呢個世界乜嘢都有可能。」

談到周日（2月2日）將於聯賽大戰傑志，Chino直言球隊沒有時間慶祝，務必全力專注餘下賽事：「我哋今晚唔會慶祝，大家要盡快休息，回復體能，始終球隊陣容深度唔強，賽程頻密之下更加吃力。」