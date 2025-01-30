高級組銀牌　相隔兩季再封王　葉鴻輝：成隊一齊搏

「高級組銀牌」於周四（30日）大年初二上演，最終東方以1球小勝理文，繼2019/20球季後重奪銀牌冠軍，門將葉鴻輝今場獲選為「球迷票選最佳球員」，賽後「阿輝」形容這個冠軍是球隊上下拼盡全力的成果，亦為今季餘下賽事注下強心針。

東方對上兩季皆於「高級組銀牌」與冠軍擦身而過，今季終於重奪「高級組銀牌」盟主之位，「阿輝」指出球隊的把握力是致勝關鍵：「好難講同以往兩季嘅分別，因為每場決賽個情況都唔同，我哋今日把握到角球機會入波，每個隊友都好搏命，我諗呢個係主要原因。」球隊決賽前經歷陣容大幅變動，「阿輝」形容今次奪標無疑為餘下的聯賽打下強心針：「今次個冠軍當然會帶畀球員或球隊好大信心，我哋有好表現或者有成績，都唔係單靠個別一兩個球員，係成隊一齊去搏命，我相信整體踢得好比起球員質素更加緊要。」

「阿輝」今場獲選為「球迷票選最佳球員」，他又打趣道自己不常獲球迷票選獎項，感謝球迷的大力支持：「坦白講自己唔算有好多球迷，之前啲球迷獎都唔會有份，可能因為我不嬲都唔會拉票，好開心見到好多東方嘅『fans』入場支持我哋，多謝球迷投呢個獎畀我。」