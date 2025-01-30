【歐霸】羅馬主W勢響蛇年頭炮

歐霸賽事，由羅馬主場火併法蘭克福。羅馬自「雲爺爺」雲尼亞里出山救火後全面回勇，挾主場6連勝強勢，可挫法福搶分保附加賽資格，主勝有計。（Now 639周五凌晨4時直播）

羅馬季初內部亂七八糟，先後炒咗兩名教頭迪羅斯同祖歷，上年11月邀請原本已經退休嘅雲尼亞里出山救亡，呢位第3度執教「雌狼」嘅老帥確係有料到，將球隊帶返去中上游，單計主場更加連贏6場，包括掛名主場擊敗同市死敵拉素，成功撥亂反正，「球隊醫生」絕非浪得虛名。

睇番歐霸積分表，羅馬依家累積9分排第21位，肯定無緣前8嘅直入16強資格，而且只係多第25位嘅波圖1分，仲要搶分保住第9至第24位嘅附加賽席位，既然佢哋主場咁勁，一定藉地利搶3分，打響蛇年頭炮。

雖然法蘭克福狀態都唔錯，歇冬後5場取得4勝1和佳績，不過佢哋射手馬莫殊喺冬窗轉投曼城，火力難免受削。而且呢支2021至2022年度歐霸盃盟主，現時以16分位居次席，領先第9位嘅加拉塔沙雷3分，保住前8直入16強席位機會高唱入雲，論鬥心唔及羅馬。

睇番羅馬老帥雲尼亞里一向保守，預計會穩中求勝，而法福近5場歐霸4次開半場和，不妨吼埋半場和。

更多賠率：