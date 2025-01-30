舊愛被隊友追求　「犯賤」安素急求復合

車路士中場安素費南迪斯，上年10月宣布同多年女伴Valentina Cervantes分手，雖然兩人仍然維持「家人」關係，但愛情上已無束縛。據報安素最近主動「翻撻」Valentina，原因係佢收到風，有阿根廷隊友出手追求Valentina，而安素唔希望舊愛落入隊友手中，所以提出復合要求。

安素20歲嗰陣就同Valentina組織家庭做爸爸，上年10月以「想嘗試單身生活」為由宣布分手，並傳出同女歌手Nicki Nicole撻着。Valentina喺1月份帶埋仔女去倫敦同安素過新年，佢受訪亦表示「安素有自由另結新歡」。不過英國《每日郵報》爆料，安素最近積極同Valentina復合，原因係唔想女方識新男友！

阿根廷記者Daniel Fava喺電視台節目爆料：「安素同Valentina打算畀呢段關係另一次機會，我收到風安素好想復合，因為佢知道有個阿根廷世盃冠軍隊成員正追求Valentina。Valentina自從分手之後，表現得更索更有魅力，唔止一個球員曾向佢追求。」

記者未有公開「阿根廷冠軍成員」嘅身份，阿根廷國家隊3月份就會繼續進行世盃外賽事，到時安素費南迪斯有機會同「情敵」見面。