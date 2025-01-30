南華Icon蛇年新願景　曾湛元：健康最緊要！

本地甲一總決賽系列賽於新春期間暫時休戰，南華順利贏下Game 1後，實力與顔值並存的領軍人物曾湛元（元仔）得以「抖一抖」，逛逛充滿新年味的花墟，聊聊25歲青年的故事。在「靈蛇出洞」的一年，「元仔」許下新年新願景，並向球迷拜年致以真誠祝福：「新一年希望大家事事順利，萬事如意，身體健康最緊要！」■圖、文：李章傑（部分相片由受訪者提供）

曾湛元去年創造了不少「名場面」，包括以主力身份帶領紅軍殺入銀牌決賽、常規賽射入壓哨「Logo shot」延至加時並反勝永倫、總決賽G1超狂演出轟入今季個人單場得分新高的31分助南華先下一城等，仿佛不斷向外界證明，現在的「元仔」早已成長到能為球隊「擔大旗」的領袖。

對此，這位南華控衛總結過去充滿挑戰的一年，由衷感謝自己從來沒想過放棄：「回望去年的自己，不停看著一些目標前進，除了南華練球以外，自己很多時候會去加操、做gym，很感謝自己一直以來的努力和堅持。」

「元仔」亦感嘆到球隊變強已經是今時不同往日：「去年這個時候，我們在（附加賽）輸給福建，跌出季後賽4強（無緣衞冕），之後還有兩個主力離開以及教練轉隊，到今季初外界都不看好我們，覺得我們的目標只是打進頭4」，他續道：「今年球隊默契愈來愈好，加上有新教練（羅意庭）的帶領，我們一條心，從來不會看低自己。雖然外界照舊會覺得我們今季比不上其他頭4的強隊，但我們在銀牌賽打進冠軍戰、再重返（甲一）總決賽，季初沒人預料到南華會有這麽好的表現，相信這點已經證明了我們的實力，所以球隊上下對今季重奪總冠軍有很大決心！」

展望蛇年，曾湛元許下願望，為了實現自己的目標，在籃球事業上從未停下脚步：「我希望在籃球事業上有突破，除了甲一以外，我想更多接觸香港隊的比賽，例如亞洲盃、亞運等等，想親自代表香港出戰更高水平的賽事。」「元仔」亦盼望對社會貢獻出一份力：「計劃開設籃球班，為有需要的學生提供多一個平台。很多小朋友都很有潛力，但缺乏實質的機會，雖然我現階段已經開始有所研究，但還沒能夠很投入、投放很多時間，因為自己始終要專注在比賽上，希望未來可以真正做到。」

元仔新年Q&A

記者：新年最想收到嘅祝福語係乜呢？

元仔：一定係「身體健康」，無論做任何事，最緊要都係健康，打波、生活、去旅行......樣樣都離唔開健康！

記者：球隊新年放幾日假？你有乜嘢計劃？

元仔：南華新年放3日假（年初二開操），我會陪屋企人食飯、拜年，同朋友聚聚。雖然係短假，但可以短暫放低籃球幾日，放鬆吓心情。

記者：新年最鍾意食咩糕？

元仔：我特別鍾意食蘿蔔糕！因為係媽咪自己整嘅，由細食到大，真係好好食！雖然年糕我都會食，但蘿蔔糕先係我嘅最愛。媽咪都好開心可以整俾朋友食，大家亦都好欣賞佢嘅手藝，所以佢每年都會Keep住整，成為我哋屋企嘅新年傳統。

記者：自私問，會唔會經常畀人讚靚仔？

元仔：當然呢啲禮貌上都會有（笑），不過得到大家嘅讚賞，真係會覺得自己靚仔咗，個人都更加開心、自信開朗，俾人嘅第一感覺都會好啲！以前喺學界，甚至喺校內嘅班際比賽，都會有女同學睇，但自己當時專注喺籃球上就冇分心，不過有人欣賞當然係一件好事，證明自己嘅努力冇白費！（打波會唔會驚受傷？）咁就未至於會有容貌焦慮啦～

記者：幫廣大球迷八卦提問，感情方面有咩進展？

元仔：依家拍緊拖，我同女朋友已經一齊快近3年，雙方家長亦都已經認識，不過我哋比較低調，好少對外透露感情生活，冇特別隱瞞亦冇刻意公開，所以好少喺IG po好甜蜜嘅相，希望新一年可以抽多啲時間陪佢！

記者：除咗籃球外，蛇年有乜新目標？

元仔：今年我好想去多啲旅行！無論係自已一個、同屋企人、女朋友定身邊朋友都好，以前因為比賽好難抽時間去旅行，雖然每年嘅off season都會去唔同地方揾當地訓練師進修，但好少有純粹享受旅行嘅時光，所以希望今年可以去多啲唔同嘅地方見識吓。另外，我都想接觸多啲新事物，除咗運動之外，我想學樂器，精進吓吉他，希望喺呢方面都有突破，學到多啲技能！