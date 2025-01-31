明奈轉型1傳1射　曼聯贏波勇闖歐霸盃16強

周五(31日)凌晨歐霸盃上演最後一輪「聯賽」階段賽事，曼聯主帥魯賓艾摩廉變陣，將防守中場明奈推前負責進攻，效果令人驚喜，呢位19歲英格蘭新星貢獻1次助攻及射入1球，協助曼聯作客以2比0擊敗布加勒斯特星隊，最終排第3位，直接晉級16強淘汰賽。

賽前曼聯已獲得附加賽資格，但為免夜長夢多，仍然要贏波，爭取以前8位直接出線16強。考慮到對手比較弱，領隊魯賓艾摩廉趁機試陣，包括派出21歲中場杜比高利亞擔任正選，最令人意外係明奈同般奴費南迪斯互換位置，原本司職防守中場嘅明奈改踢進攻中場。

曼聯創造大量攻勢，全場有21次射門，對手只有8次，明奈曾經錯失唔少入波機會，佢踢到60分鐘傳中，由迪洛治射入打開紀錄。僅過8分鐘，阿歷真度加拿祖左路傳中，明奈射入奠定2比0勝局，亦係佢今季首次入波。

賽後明奈話：「我好享受踢靠前位置，可以為球隊贏波，感到非常高興，我上半場錯失1次黃金機會，覺得好嬲，幸好下半場終於入波。」領隊魯賓艾摩廉大讚明奈表現出色：「我認為明奈踢呢個位置非常好，令佢有更多自由度。」

早前傳出明奈要求加薪10倍，由現時2萬鎊周薪，加至20萬鎊(約193萬港元)周薪，導致續約出現阻滯，甚至有消息指紅魔鬼唔排除出售呢位新星。不過，明奈今場「解鎖」新技能，證明自己可以勝任進攻中場，管理層可能會答應佢加人工要求。