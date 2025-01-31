賀歲盃　現身賽前記招　黃洋：想對卡卡

蛇年賀歲盃將於周六（2月1日）晚上在香港大球場舉行，由世界明星隊對香港明星隊，主辦單位周五（1月31日）在灣仔君悅酒店舉行賽前記招，其中黃洋表示中學期間赴巴西學法時，曾與卡卡相處，盼今仗能再跟這名巴西名宿交手，回味昔日時光。

世界明星隊及香港明星隊各18位球員，是日大部分名宿悉數亮相，包括夏薩特、傑斯、李華度、科蘭、黃洋、山度士及陳偉豪，將以特別VIP嘉賓身份前來觀賽的中田英壽，亦有現身。 隨後黃洋、陳偉豪、夏薩特及艾殊利高爾先後上台接受主持人訪問，其中主持人向夏薩特解釋，他在香港擁有「夏神」的稱號後，令該比利時名將非常高興。

去年8月出戰「中銀人壽盃」後正式退役的傑志名宿黃洋，對參與賀歲盃感到榮幸：「除咗可以同傑志舊隊友聚吓，又可以同班前輩例如『山Sir』（山度士）、『和哥』（李健和）同『培哥』（岑國培）一齊踢波，好榮幸有呢個機會，而且賀歲盃意義好大，可以參與呢項比賽，令到我嘅生涯更加圓滿。」

此外，黃洋中學時曾到巴西聖保羅學法，並遇上卡卡，因此十分期待與這位巴西名宿交手：「我以前喺訓練營見過卡卡，佢好斯文同溫柔，又主動同我哋班中國球員傾計，希望可以見番佢，因為嗰幾年喺巴西有好好嘅回憶。」

至於國際文娛管理有限公司主席金偉明，透露目前已售出約2萬張球票，相信今年入場人數更高：「依家應該可以回本，但最緊要都係多啲人入場，因為明年如果再搞大賽，應該要啟德體育園搞，所以今屆應該係最後1次，喺香港大球場搞賀歲盃。」

對於近年不時有外隊賽的安排，引起球迷不滿，金偉明認為有意舉辦外隊賽的搞手，要加倍努力：「大家努力將外隊賽搞好啲，我都係打開門做生意，如果同行有人搞得唔好，令球迷失望，大眾仲點會對我哋有信心？」值得一提，主辦單位指今屆賀歲盃會在中國、日本、馬來西亞、泰國及新加坡等亞洲國家或地區轉播，預計收看人數高達8.24億人。